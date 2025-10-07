Hírlevél

Rendkívüli

Erre senki sem számított, ez az ország lett az USA legnagyobb ellensége

kényszersorozás

Kényszersorozás Ukrajnában: busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai – videó

Ukrajnában egyre gyakrabban kerülnek nyilvánosságra videók és beszámolók, amelyek a TCK munkatársainak erőszakos fellépését mutatják, és a helyiek egyre többször próbálják megakadályozni az elhurcolásokat. Nemrégiben újabb felvétel jelent meg a brutális kényszersorozásról.
Nem szűnik a civilek elleni erőszak Ukrajnában. A kényszersorozások folytatódnak, és újabb felvétel tanúskodik a brutalitásról. Egy friss videó szerint szándékosan akarták busszal elgázolni a menekülőket a TCK (területi toborzóközpontok) munkatársai, amit a felvételhez csatolt szöveg is kiemel: „Lvivben egy TCK busz megpróbált elgázolni embereket”.

Továbbra is folyamatosak a kényszersorozások Ukrajnában
Továbbra is folyamatosak a kényszersorozások Ukrajnában Fotó: AFP

Újabb botrányos felvétel került elő a kegyetlen kényszersorozásról

A Telegramon megosztott videóhoz azt írták:

Lvivben egy TCK busz megpróbált elgázolni embereket!

Ahogy arról mi is beszámoltunk, továbbra is folyamatosak a kényszersorozások Ukrajnában. A TCK tisztjei nem válogatnak az eszközök között, hogy férfiakat hurcoljanak el az utcáról, és egyenesen a kiképzőközpontokba és a frontra küldjék őket. 

