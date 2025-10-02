Ez az ukránok válasza a kényszersorozásra – videó

Ukrajnában az utóbbi hónapokban sorra jelennek meg olyan videók és beszámolók, amelyek kényszersorozásokat mutatnak be: az utcáról elhurcolt férfiak, toborzók agresszív fellépése, és hogy a TCK-s (területi toborzóközpontok munkatársai) mindennapi gyakorlatnak tekintik az erőszakot. A helyi lakosság egyre gyakrabban próbálja megakadályozni ezeket az elhurcolásokat, családtagok, szomszédok, járókelők lépnek fel az erőszak ellen, olykor sikerrel.

A kényszersorozás elől menekül, aki csak tud

Fotó: IRYNA RYBAKOVA Forrás: The 93rd Kholodnyi Yar Separat

Menekülnek az ukránok a kényszersorozás elől

A Telegramon megosztott videók tanulsága szerint egy férfi sikerrel járt és el tudott menekülni a TCK munkatársai elől. A videóhoz azt írták: