Rendkívüli

Nagy a baj: Moszkva eszkalációra figyelmeztet

Ez az ukránok válasza a kényszersorozásra – videó

Ukrajnában egyre több videó és beszámoló jelenik meg arról, hogy a TCK munkatársai gyakran erőszakosan járnak el, és az elhurcolásokat a helyiek egyre többször próbálják megakadályozni. Egy friss videó szerint egy férfi el tudott menekülni a kényszersorozás elől, amit a felvételhez csatolt szöveg is kiemelt: „A meglepetés a fő ütőkártya a TCK-val szemben.”
Ukrajnában az utóbbi hónapokban sorra jelennek meg olyan videók és beszámolók, amelyek kényszersorozásokat mutatnak be: az utcáról elhurcolt férfiak, toborzók agresszív fellépése, és hogy a TCK-s (területi toborzóközpontok munkatársai) mindennapi gyakorlatnak tekintik az erőszakot. A helyi lakosság egyre gyakrabban próbálja megakadályozni ezeket az elhurcolásokat, családtagok, szomszédok, járókelők lépnek fel az erőszak ellen, olykor sikerrel.

A kényszersorozás elől menekül, aki csak tud
A kényszersorozás elől menekül, aki csak tud 
Fotó: IRYNA RYBAKOVA Forrás: The 93rd Kholodnyi Yar Separat

Menekülnek az ukránok a kényszersorozás elől

A Telegramon megosztott videók tanulsága szerint egy férfi sikerrel járt és el tudott menekülni a TCK munkatársai elől. A videóhoz azt írták:

A meglepetés a fő ütőkártya a TCK-val szemben.

 

