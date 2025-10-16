Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei Ukrajnában – videó

A beszámolók szerint a férfit minden előzetes tájékoztatás vagy hivatalos eljárás nélkül hurcolták el, majd vélhetően közvetlenül a frontra küldték. A videón látható, amint egy nő (vélhetően a férfi párja) próbált ellenállni, de vele is erőszakoskodtak az ukrán toborzók. A kényszersorozás mindennapos Ukrajnában.

A videóhoz ezt írták:

További felvételek a TCK által alkalmazott erőszakról Harkovban...

Kényszersorozás: egyre durvábbak a módszerek

A jelenet komoly felháborodást váltott ki az interneten, sokan az ukrán mozgósítási gyakorlat embertelen és jogszerűtlen eszközeit bírálják. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. A hónap elején például busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai.