A kényszersorozások brutalitása egyre elképesztőbb méreteket ölt, ráadásul a TCK-sok senkire nincsenek tekintettel. Ma újabb videó látott napvilágot, ahol egy férfit erőszakkal tuszkoltak be az autóba a hatóság emberei, miközben az küzdött az elhurcolása ellen.

Kényszersorozás: egyre durvábbak a módszerek Fotó: AFP

A brutális videón az látható, amint a TCK emberei ütötték, rúgták, majd a kocsiba tuszkolták az elhurcolás ellen küzdő fiatal férfit.

Amikor az próbált felállni és elmenekülni, a tisztviselők kirúgták alóla a lábát is és a földre esett.

Kényszersorozás: egyre durvábbak a módszerek

A jelenet komoly felháborodást váltott ki az interneten, sokan az ukrán mozgósítási gyakorlat embertelen és jogszerűtlen eszközeit bírálják. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra.

Tegnap újabb felvétel került nyilvánosságra, amely azt mutatja: a hatóságok egyre agresszívabbak.

Az X-en megjelent videón jól látszik, ahogy több ukrán egyenruhás férfi fényes nappal dulakodik egy civillel az utcán. A járókelők döbbenten nézik, amint a toborzók erőszakkal próbálják az autóba tuszkolni a fiatal férfit. Elemzők szerint a kijevi vezetés egyre nehezebben tudja biztosítani a hadsereg utánpótlását, miközben a fronthelyzet sem mutat javulást.

