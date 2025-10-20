Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij beismerte: közel a vég!

Botrány

Őrjöngenek a sztárok a Forma-1 legostobább szabálya miatt

kényszersorozás

Kényszersorozás Ukrajnában: ütötték, rúgták, majd a kocsiba tuszkolták az elhurcolás ellen küzdő férfit – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán kényszersorozás aggodalmat vált ki a helyi lakosság körében, és egyre több ember osztja meg tapasztalatait a közösségi oldalakon. Ma újabb videó került elő, amely jól szemlélteti, hogy a hatóságok egyre határozottabb és agresszívebb fellépést tanúsítanak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásorosz-ukrán háborúTCKerőszakkatonai toborzásUkrajna

A kényszersorozások brutalitása egyre elképesztőbb méreteket ölt, ráadásul a TCK-sok senkire nincsenek tekintettel. Ma újabb videó látott napvilágot, ahol egy férfit erőszakkal tuszkoltak be az autóba a hatóság emberei, miközben az küzdött az elhurcolása ellen.

Kényszersorozás: egyre durvábbak a módszerek
Kényszersorozás: egyre durvábbak a módszerek Fotó: AFP

A brutális videón az látható, amint a TCK emberei ütötték, rúgták, majd a kocsiba tuszkolták az elhurcolás ellen küzdő fiatal férfit. 

Amikor az próbált felállni és elmenekülni, a tisztviselők kirúgták alóla a lábát is és a földre esett. 

Kényszersorozás: egyre durvábbak a módszerek

A jelenet komoly felháborodást váltott ki az interneten, sokan az ukrán mozgósítási gyakorlat embertelen és jogszerűtlen eszközeit bírálják. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. 

Tegnap újabb felvétel került nyilvánosságra, amely azt mutatja: a hatóságok egyre agresszívabbak. 

Az X-en megjelent videón jól látszik, ahogy több ukrán egyenruhás férfi fényes nappal dulakodik egy civillel az utcán. A járókelők döbbenten nézik, amint a toborzók erőszakkal próbálják az autóba tuszkolni a fiatal férfit. Elemzők szerint a kijevi vezetés egyre nehezebben tudja biztosítani a hadsereg utánpótlását, miközben a fronthelyzet sem mutat javulást.

Kapcsolódó cikkek:

Újabb botrányos videó látott napvilágot a kényszersorozásról Ukrajnában – videó
Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei Ukrajnában – videó
Éjjeli razzia: egyre rémisztőbb arcát mutatja az ukrán sorozás

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!