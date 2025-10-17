Kényszersorozás: elegük van az ukránoknak Zelenszkij embereiből - videó

A Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) tisztviselői egyre agresszívabb módszerekkel próbálják teljesíteni a havi besorozási kvótákat, az emberek pedig egyre nehezebben viselik a kényszersorozást.

Kényszersorozás: elegük van az ukránoknak Zelenszkij embereiből Fotó: AFP

Ma újabb videó látott napvilágot, amelyen az látható, amint egy ukrán civilt próbálnak megállítani a TCK emberei, de a sofőr továbbhajtott, a rendőr pedig a szélvédőn landolt. Az embereknek elegük van.

Kényszersorozás: egyre durvábbak a módszerek

A jelenet komoly felháborodást váltott ki az interneten, sokan az ukrán mozgósítási gyakorlat embertelen és jogszerűtlen eszközeit bírálják. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. A hónap elején például busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai.