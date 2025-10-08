Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Mezey György

Williams & Connolly

Rejtélyes kibertámadás rázta meg az amerikai ügyvédi irodákat

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Williams & Connolly, az ország egyik legkiemelkedőbb ügyvédi irodája azt mondta ügyfeleinek, hogy számítógépes rendszereikbe behatoltak, és hogy a hekkerek hozzáférhettek néhány ügyfél e-mailjéhez. A Clintonok ügyvédei is a kibertámadás áldozatai lettek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Williams & Connollyügyvédi irodaClintonhekkertámadás

A Williams & Connolly, az ország egyik legkiemelkedőbb ügyvédi irodája, azt állította ügyfeleinek, hogy kínai hekkerek behatoltak számítógépes rendszereik egy részébe, egy szélesebb körű, amerikai ügyvédi irodák elleni erőfeszítés részeként – közölte két, az ügyben tájékoztatott személy, amiről a The New York Times számolt be.

Kibertámadás
Kibertámadás – Képünk illusztráció Forrás: Pexels.com

Az FBI washingtoni területi irodája nyomoz a kínai hekkerek által elkövetett hasonló támadások ügyében – állítja az ügyben tájékoztatott személy egyike. A hekkereket azzal gyanúsítják, hogy az elmúlt hónapokban több mint egy tucat másik ügyvédi iroda és technológiai vállalat hálózatát törték fel.

A támadásról és az FBI-vizsgálatról tájékoztatott személyek névtelenséget kérve nyilatkoztak, mivel nem kívánták felfedni kilétüket egy olyan ügyben, amelyet szövetségi hatóságok vizsgálnak. A Williams & Connolly olyan ismert amerikai politikusokat képvisel, mint Bill és Hillary Clinton.

Radikálisan fellép a migránsokkal szemben az európai ország
Visszatartotta a kínos hírszerzési jelentést Biden
Putyinnak üzent a német kancellár, de bárcsak ne tette volna

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!