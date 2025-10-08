Rejtélyes kibertámadás rázta meg az amerikai ügyvédi irodákat

A Williams & Connolly, az ország egyik legkiemelkedőbb ügyvédi irodája, azt állította ügyfeleinek, hogy kínai hekkerek behatoltak számítógépes rendszereik egy részébe, egy szélesebb körű, amerikai ügyvédi irodák elleni erőfeszítés részeként – közölte két, az ügyben tájékoztatott személy, amiről a The New York Times számolt be.

Kibertámadás – Képünk illusztráció Forrás: Pexels.com

Az FBI washingtoni területi irodája nyomoz a kínai hekkerek által elkövetett hasonló támadások ügyében – állítja az ügyben tájékoztatott személy egyike. A hekkereket azzal gyanúsítják, hogy az elmúlt hónapokban több mint egy tucat másik ügyvédi iroda és technológiai vállalat hálózatát törték fel.

A támadásról és az FBI-vizsgálatról tájékoztatott személyek névtelenséget kérve nyilatkoztak, mivel nem kívánták felfedni kilétüket egy olyan ügyben, amelyet szövetségi hatóságok vizsgálnak. A Williams & Connolly olyan ismert amerikai politikusokat képvisel, mint Bill és Hillary Clinton.