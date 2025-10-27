Kiderült: Erre kérte Orbán Viktor a Szentatyát

Orbán Viktor folytatja békemisszióját, hétfőn a Vatikánba látogatott. A miniszterelnök legutóbb tavaly decemberben a békemisszió részeként még Ferenc pápánál járt a városállamban. A magyar államfő szentszéki látogatása a békemisszió folytatása.
Magyarország és a Vatikán a háború kezdete óta következetesen a béke megteremtéséért dolgozik, és kölcsönösen szövetségesként tekintenek egymásra.
Orbán Viktor az esemény kapcsán egy bejegyzést is közzétett a Facebookon: Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál címmel.
Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit
– írta bejegyzésében Orbán Viktor.
A Vatikán kulcsfontosságú partnere Magyarországnak a békepolitikában
Deák Dániel politológus nyilatkozott lapunknak Orbán Viktor vatikáni látogatása kapcsán. A szakértő emlékeztetett rá: a Vatikán mindig is különleges szerepet töltött be a diplomácia világában.
A Vatikánnak és a pápának mindig nagyon nagy befolyása volt a diplomáciában és a világpolitikában. Az egyházi vezetői szerepen túl a pápa egy tekintélyes személyiség, aki rendszeresen államfőként és diplomataként is megjelenik a nemzetközi közéletben
– mondta.
A politológus felidézte, hogy az elmúlt években, amikor a magyar kormány békepárti álláspontja még egyedülállónak számított Európában, a Vatikán volt az egyik legfontosabb partnere Orbán Viktornak.
Emlékszünk rá, amikor Ferenc pápa gyakorlatilag az egyedüli támasza volt a magyar kormányfőnek ebben a kérdésben. Akkor Donald Trump már nem volt hivatalban, és Európában is teljesen egyedül képviselte ezt az álláspontot Orbán Viktor – a Vatikán és Ferenc pápa voltak a szövetségesei
– hangsúlyozta Deák.
A mostani találkozó különösen jelentős, hiszen ez az első alkalom, hogy Orbán Viktor személyesen egyeztet XIV. Leó pápával.
Remélhető, hogy XIV. Leó pápa Ferenc pápához hasonlóan a miniszterelnök lelki és politikai támasza is lesz. Orbán Viktor számára a lelki feltöltődés is fontos szempont ezekben a találkozókban – a diplomáciai dimenzió mellett ez is komoly üzenet
– mondta a szakértő.
Az elemző kiemelte: a vizit diplomáciai szempontból is erős üzenet.
Ez a találkozó is azt bizonyítja, hogy minden ellenzéki állítással szemben a magyar miniszterelnök korántsem elszigetelt. Orbán Viktor az összes nagyhatalom vezetőjével jó kapcsolatot ápol: most éppen az olasz kormányfővel tárgyal, miközben Európa-szerte erősödnek a patrióta, nemzeti erők
– fogalmazott.