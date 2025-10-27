Kiderült: Erre kérte Orbán Viktor a Szentatyát

Orbán Viktor folytatja békemisszióját, hétfőn a Vatikánba látogatott. A miniszterelnök legutóbb tavaly decemberben a békemisszió részeként még Ferenc pápánál járt a városállamban. A magyar államfő szentszéki látogatása a békemisszió folytatása.

Orbán Viktor miniszterelnök találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban (Fotó: HANDOUT / VATICAN MEDIA)

Magyarország és a Vatikán a háború kezdete óta következetesen a béke megteremtéséért dolgozik, és kölcsönösen szövetségesként tekintenek egymásra.

Orbán Viktor az esemény kapcsán egy bejegyzést is közzétett a Facebookon: Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál címmel.

Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit

– írta bejegyzésében Orbán Viktor.

A Vatikán kulcsfontosságú partnere Magyarországnak a békepolitikában

Deák Dániel politológus nyilatkozott lapunknak Orbán Viktor vatikáni látogatása kapcsán. A szakértő emlékeztetett rá: a Vatikán mindig is különleges szerepet töltött be a diplomácia világában.

A Vatikánnak és a pápának mindig nagyon nagy befolyása volt a diplomáciában és a világpolitikában. Az egyházi vezetői szerepen túl a pápa egy tekintélyes személyiség, aki rendszeresen államfőként és diplomataként is megjelenik a nemzetközi közéletben

– mondta.

A politológus felidézte, hogy az elmúlt években, amikor a magyar kormány békepárti álláspontja még egyedülállónak számított Európában, a Vatikán volt az egyik legfontosabb partnere Orbán Viktornak.

Emlékszünk rá, amikor Ferenc pápa gyakorlatilag az egyedüli támasza volt a magyar kormányfőnek ebben a kérdésben. Akkor Donald Trump már nem volt hivatalban, és Európában is teljesen egyedül képviselte ezt az álláspontot Orbán Viktor – a Vatikán és Ferenc pápa voltak a szövetségesei

– hangsúlyozta Deák.

A mostani találkozó különösen jelentős, hiszen ez az első alkalom, hogy Orbán Viktor személyesen egyeztet XIV. Leó pápával.

Remélhető, hogy XIV. Leó pápa Ferenc pápához hasonlóan a miniszterelnök lelki és politikai támasza is lesz. Orbán Viktor számára a lelki feltöltődés is fontos szempont ezekben a találkozókban – a diplomáciai dimenzió mellett ez is komoly üzenet

– mondta a szakértő.

Az elemző kiemelte: a vizit diplomáciai szempontból is erős üzenet.

Ez a találkozó is azt bizonyítja, hogy minden ellenzéki állítással szemben a magyar miniszterelnök korántsem elszigetelt. Orbán Viktor az összes nagyhatalom vezetőjével jó kapcsolatot ápol: most éppen az olasz kormányfővel tárgyal, miközben Európa-szerte erősödnek a patrióta, nemzeti erők

– fogalmazott.