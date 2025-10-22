Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet egy éjszakai tömeges támadásban – videó

Éjszaka, helyi idő szerint egy óra után nem sokkal, több robbanás is megrázta Kijevet – számolt be a Kyiv Independent. A légierő röviddel korábban ballisztikus rakétariadót rendelt el. Körülbelül fél órával később újabb detonációk következtek.

Éjszaka, helyi idő szerint egy óra után nem sokkal, több robbanás is megrázta Kijevet Fotó: AFP

Robbanásokról Dnyipróból, Zaporizzsjából és a Duna menti Izmail kikötővárosából is érkeztek jelentések.

A főváros légvédelme folyamatosan dolgozott a beérkező rakéták és drónok megsemmisítésén – közölte Vitalij Klicsko polgármester. Számos helyen tűz keletkezett, több jármű kigyulladt, és sok lakóépület ablaka kitört. A mentőalakulatok a helyszínre siettek. A Dnyeper folyó bal partján, Dnyiprovszkij kerületben egy magas épület 8. és 9. emeletén tűz ütött ki, miután dróntalálat érte – számolt be Timur Tkacsenko, a kijevi katonai adminisztráció vezetője.

Később megerősítette, hogy a támadásban két ember életét vesztette.

Klicsko szerint a tüzet sikerült megfékezni, és a mentőszolgálatok tíz embert kimentettek az épületből. A Darnyickij kerületben is tűz keletkezett egy épületben, a tűzoltók hajnalig dolgoztak a lángok megfékezésén.

A támadások nem csak Kijevet érintették Fotó: AFP

A támadások nem csak Kijevet érintették

Zaporizzsjában lakóházak rongálódtak meg, legalább tizenhárom civil megsérült – közölte Ivan Fedorov kormányzó. Az odesszai régióban, Izmailban a csapások áramkimaradást okoztak, több ezer háztartás maradt ellátás nélkül.

A mostani légitámadás illeszkedik abba a mintába, hogy Oroszország a tél közeledtével egyre gyakrabban célozza Ukrajna energetikai infrastruktúráját.

Október 10-én egy kijevi hőerőművet ért találat, ami súlyos áramkimaradásokat okozott. Volodimir Zelenszkij elnök már október 21-én figyelmeztetett:

Moszkva a következő hetekben fokozni fogja az ukrán energiarendszer elleni támadásokat.

Szerinte a nemzetközi nyomás enyhülése – és az Egyesült Államok által ígért Tomahawk rakéták szállításának elmaradása – újabb lendületet adott az orosz hadseregnek.

Az ukrán hadsereg viszont egyre gyakrabban válaszol hosszú hatótávolságú támadásokkal. Október 21-én brit gyártmányú Storm Shadow rakétákkal csapást mértek az oroszországi Brjanszk egyik vegyi üzemére, amely a rakétákhoz szükséges üzemanyagot és lőport gyártja. A gyár nemzetközi szankciók hatálya alatt áll.