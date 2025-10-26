Kijevet támadták az oroszok az éjszaka – videó

Az orosz haderő nagyszabású támadást hajtott végre az éjszaka folyamán. Kijevet sahed drónokkal támadták, a károkról és az áldozatokról pedig folyamatosan érkeznek a jelentések – írja a RBC.

Kijevet támadta az orosz haderő

Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

A jelenlegi információk alapján legalább 26-an megsérültek az éjszakai támadásban, köztük 6 gyerek is. Az ukrán légierő szerint hajnali 2:23-kor egy csapat drónt észleltek, amely Kijev felé tartott. Néhány perccel később riasztást adtak ki a fővárosban. 02:30-tól kezdődően pedig robbanások és légvédelmi tüzek hallatszottak ismételten a fővárosban.

Kijev Desnyanszki és Obolonszki kerületében volt a legsúlyosabb a pusztítás.

Станом на зараз відомо про 26 потерпілих, з них шестеро дітей

Схоже на те, що ворог вирішив бити по Києву кожну ніч. Сьогодні в декількох районах постраждали багатоповерхівки. Це була атака шахедами.

Репортаж з одного з таких будинків. В стіні дірка, є постраждалі, служби та… pic.twitter.com/qh8UMJiNdW — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) October 26, 2025

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról tájékoztatott, hogy találatot észleltek egy kilencemeletes lakóépületben, a 2-3. emeleten, a főváros Desnyanskyi kerületében. Ennél azonban kevesebb információt lehet tudni a Obolonszki kerületben történtekről.

Kezdetben egy kórházba szállított gyerekről szóltak a hírek, azonban ezt hamarosan hatra módosították a hatóságok.

A kerületben egy toronyház sérült meg, azonban a hírek szerint ez lezuhanó törmeléktől.