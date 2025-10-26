Kijevet támadták az oroszok az éjszaka – videó

Az orosz haderő nagyszabású támadást hajtott végre az éjszaka folyamán. Kijevet sahed drónokkal támadták, a károkról és az áldozatokról pedig folyamatosan érkeznek a jelentések – írja a RBC.
A jelenlegi információk alapján legalább 26-an megsérültek az éjszakai támadásban, köztük 6 gyerek is. Az ukrán légierő szerint hajnali 2:23-kor egy csapat drónt észleltek, amely Kijev felé tartott. Néhány perccel később riasztást adtak ki a fővárosban. 02:30-tól kezdődően pedig robbanások és légvédelmi tüzek hallatszottak ismételten a fővárosban.
Kijev Desnyanszki és Obolonszki kerületében volt a legsúlyosabb a pusztítás.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról tájékoztatott, hogy találatot észleltek egy kilencemeletes lakóépületben, a 2-3. emeleten, a főváros Desnyanskyi kerületében. Ennél azonban kevesebb információt lehet tudni a Obolonszki kerületben történtekről.
Kezdetben egy kórházba szállított gyerekről szóltak a hírek, azonban ezt hamarosan hatra módosították a hatóságok.
A kerületben egy toronyház sérült meg, azonban a hírek szerint ez lezuhanó törmeléktől.