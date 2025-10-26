Hírlevél

Kós Hubert 100 méter háton is világcsúcsot úszott

Ukrajna

Kijevet támadták az oroszok az éjszaka – videó

1 órája
Több helyen tűz ütött ki, az áldozatokról pedig folyamatosan érkeznek a jelentések. Az orosz haderő az éjszaka folyamán Kijevet támadta.
Ukrajnaorosz–ukrán háborúOroszország

Az orosz haderő nagyszabású támadást hajtott végre az éjszaka folyamán. Kijevet sahed drónokkal támadták, a károkról és az áldozatokról pedig folyamatosan érkeznek a jelentések – írja a RBC.

Kijevet támadta az orosz haderő
Kijevet támadta az orosz haderő 
Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

A jelenlegi információk alapján legalább 26-an megsérültek az éjszakai támadásban, köztük 6 gyerek is. Az ukrán légierő szerint hajnali 2:23-kor egy csapat drónt észleltek, amely Kijev felé tartott. Néhány perccel később riasztást adtak ki a fővárosban. 02:30-tól kezdődően pedig robbanások és légvédelmi tüzek hallatszottak ismételten a fővárosban. 

Kijev Desnyanszki és Obolonszki kerületében volt a legsúlyosabb a pusztítás. 

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról tájékoztatott, hogy találatot észleltek egy kilencemeletes lakóépületben, a 2-3. emeleten, a főváros Desnyanskyi kerületében. Ennél azonban kevesebb információt lehet tudni a Obolonszki kerületben történtekről. 

Kezdetben egy kórházba szállított gyerekről szóltak a hírek, azonban ezt hamarosan hatra módosították a hatóságok. 

A kerületben egy toronyház sérült meg, azonban a hírek szerint ez lezuhanó törmeléktől. 

 

