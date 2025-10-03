Sokkoló videó az ukrán kényszersorozásról – fényes nappal hurcolták el

A Telegramon terjedő felvételen jól látható, ahogy Kijevben több rendőr az utcán lefog egy férfit, majd erőszakkal az autójukba tuszkolják. A jelenet fényes nappal, a járókelők szeme láttára zajlott, miközben az egyenruhások közül az egyik fegyvert is fogott a férfira.

Ukrán kényszersorozás: Kijevben újabb „önkéntest” csomagoltak be (Forrás: Telegram)

A videóhoz pedig a következőt posztolták:

Kijevben újabb „önkéntest” csomagoltak be.

Az ukrán kényszersorozás a lakosság mindennapjainak része lett. Úgy tűnik a hatóságok már rendőröket is bevetnek a férfiak összegyűjtésére és a hadseregbe kényszerítésére.