Ukrajna

Sokkoló videó az ukrán kényszersorozásról – fényes nappal hurcolták el

Fegyvert fogva tuszkoltak be egy férfit az autójukba az ukrán rendőrök – mindez nappal, járókelők szeme láttára történt Kijevben.
Ukrajnaorosz-ukrán háborúkényszersorozás

A Telegramon terjedő felvételen jól látható, ahogy Kijevben több rendőr az utcán lefog egy férfit, majd erőszakkal az autójukba tuszkolják. A jelenet fényes nappal, a járókelők szeme láttára zajlott, miközben az egyenruhások közül az egyik fegyvert is fogott a férfira.

Ukrán kényszersorozás: Kijevben újabb „önkéntest” csomagoltak be (Forrás: Telegram)
Ukrán kényszersorozás: Kijevben újabb „önkéntest” csomagoltak be (Forrás: Telegram)

A videóhoz pedig a következőt posztolták: 

Kijevben újabb „önkéntest” csomagoltak be.

Az ukrán kényszersorozás a lakosság mindennapjainak része lett. Úgy tűnik a hatóságok már rendőröket is bevetnek a férfiak összegyűjtésére és a hadseregbe kényszerítésére. 

 

Orosz-ukrán háború
