Orosz támadás éjjel: lángba borult az ukrán főváros

A Kyiv Independent helyszíni tudósítói szerint robbanásokat hallottak az ukrán fővárosban, helyi idő szerint nem sokkal hajnali 4 óra előtt. Kijevet több találat is érte amelynek nyomán tüzek keletkeztek város szerte, a pontos károkról azonban egyelőre nem érkezett jelentés. A beszámolók szerint ballisztikus rakétát is használtak az oroszok.

Kijevet több találat is érte az éjszaka

Fotó: DANYLO ANTONIUK / NurPhoto

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere bejelentette, hogy a tűzoltókat a város Darnyickij és Gyencsányszkij kerületeibe vezényelték. A polgármester közleményében legalább nyolc sérültről beszélt, pontos tájékoztatást azonban későbbre ígért.

A város kerületeiben „nem lakóépületekben” jelentettek nagy tüzeket, míg a Dnyiprovszkij járásban a légicsapás ablakokat és járműveket rongált meg, és krátert hagyott egy lakóépület udvarán. A robbanások előtti pillanatokban az ukrán légierő orosz ballisztikus rakétákra figyelmeztetett , amelyek a főváros felé tartanak.

Az éjszaka folyamán az ország minden régiójában légiriadót rendeltek el a további ballisztikus rakéták becsapódásának veszélye miatt.

A támadás mindössze néhány nappal azután történt, hogy Oroszország október 22-én éjszaka nagyszabású támadást hajtott végre ukrán városok ellen.