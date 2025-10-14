Rekordszintre nőtt a kiskorú bűnelkövetések száma Ausztriában

A Kronen Zeitung beszámolója szerint az ifjúsági bűnelkövetés Ausztriában aggasztó méreteket öltött. A kiskorúak elleni feljelentések száma mindössze kilenc év alatt több mint a duplájára nőtt – különösen szembetűnő az emelkedés a fiatal szíriaiak körében.
12 000 feljelentés kiskorúak ellen – rekordérték Ausztriában
A belügyminisztérium adatai riasztóak: 2015-ben mintegy 5160 feljelentés érkezett Ausztriában 10–14 éves gyermekek és fiatalok ellen, míg 2024-ben már több mint 12 000 ilyen esetet regisztráltak.
Különösen látványos a növekedés a fiatal szíriai elkövetők körében. Míg 2015-ben még alig 25 feljelentés érkezett ebben a korosztályban szíriai származású gyanúsítottak ellen, idén már közel 1000 esetet jegyeztek fel.
Az adatok a Belügyminisztérium Ifjúsági Bűnözés Elleni Munkacsoportjától származnak, amelyet 2024 márciusában hoztak létre kifejezetten az ilyen jelenségek elemzésére és visszaszorítására.
Lépéskényszerben a hatóságok – szigorúbb intézkedések jönnek
Gerhard Karner (ÖVP) belügyminiszter több lépést is bejelentett a növekvő számok megfékezésére. Egyes intézkedések már életbe léptek, mások kidolgozás alatt állnak – írja az Express.
Ezek közé tartozik:
- A családegyesítés felfüggesztése 2025 júliusától, egyelőre 2025 szeptemberéig.
- Integrációs barométer bevezetése a bevándorlási kvóták meghatározásához – „az első kvóta akár nulla is lehet”, közölte a minisztérium.
- Tervezett késviselési tilalom, amely nagyobb ellenőrzési jogköröket adna a rendőrségnek.
- Rendőrségi figyelmeztető oktatás kiskorú elkövetőknek: aki első bűncselekménye után szüleivel nem jelenik meg a kötelező oktatáson, több ezer eurós pénzbírságra számíthat.
A visszaeső fiatalkorú bűnelkövetők esetében a jövőben kötelező lesz az úgynevezett eseti konferencia, amelyen a rendőrség, a gyermekvédelmi hatóságok, az iskola és az igazságszolgáltatás közösen dönt a további lépésekről. Emellett létrehoznak egy börtönszerű intézményt a különösen problémás fiatalok számára – ehhez a Igazságügyi Minisztérium dolgozza ki a jogi alapot. A cél: a fiatalok számára rendezett napirend és világos következmények biztosítása.
Börtön helyett erőszakellenes táborok
Az osztrák NEOS párt valódi megoldásokat sürget az ifjúsági bűnözés visszaszorítására.
Yannick Shetty frakcióvezető kötelező, bírói döntéssel elrendelhető erőszakellenes táborokat javasol a fiatal elkövetők számára, ahol szigorú, pszichológiai felügyelettel zajló tréningek váltanák fel a „kényelmes körterápiákat”.
A kormány közben több intézkedésben is megállapodott: késviselési tilalom, rendőrségi figyelmeztető oktatás és eseti konferenciák bevezetéséről döntöttek a visszaeső fiatalkorúak ügyében. Gerhard Karner belügyminiszter további szigorításokat ígér, míg a NEOS és az igazságügyi miniszter a szexuális bűncselekményekre vonatkozó jogszabályok szigorítását is támogatja.
Korábban az Origo arról is beszámolt, egy mindössze tizennégy éves szíriai fiút tartóztattak le Németországban, miután elérte a büntethetőségi korhatárt. A hatóságok szerint a fiatal már több mint kétszáz bűncselekményt követett el.