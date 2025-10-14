Rekordszintre nőtt a kiskorú bűnelkövetések száma Ausztriában

A Kronen Zeitung beszámolója szerint az ifjúsági bűnelkövetés Ausztriában aggasztó méreteket öltött. A kiskorúak elleni feljelentések száma mindössze kilenc év alatt több mint a duplájára nőtt – különösen szembetűnő az emelkedés a fiatal szíriaiak körében.

Ausztriában rohamosan nő a kiskorúak körében elkövetett bűncselekmények száma – különösen a fiatal szíriaiak esetében (Fotó: HUNEKE / DPA)

12 000 feljelentés kiskorúak ellen – rekordérték Ausztriában

A belügyminisztérium adatai riasztóak: 2015-ben mintegy 5160 feljelentés érkezett Ausztriában 10–14 éves gyermekek és fiatalok ellen, míg 2024-ben már több mint 12 000 ilyen esetet regisztráltak.

Különösen látványos a növekedés a fiatal szíriai elkövetők körében. Míg 2015-ben még alig 25 feljelentés érkezett ebben a korosztályban szíriai származású gyanúsítottak ellen, idén már közel 1000 esetet jegyeztek fel.

Az adatok a Belügyminisztérium Ifjúsági Bűnözés Elleni Munkacsoportjától származnak, amelyet 2024 márciusában hoztak létre kifejezetten az ilyen jelenségek elemzésére és visszaszorítására.

Lépéskényszerben a hatóságok – szigorúbb intézkedések jönnek

Gerhard Karner (ÖVP) belügyminiszter több lépést is bejelentett a növekvő számok megfékezésére. Egyes intézkedések már életbe léptek, mások kidolgozás alatt állnak – írja az Express.

Ezek közé tartozik:

A családegyesítés felfüggesztése 2025 júliusától, egyelőre 2025 szeptemberéig.

Integrációs barométer bevezetése a bevándorlási kvóták meghatározásához – „az első kvóta akár nulla is lehet”, közölte a minisztérium.

Tervezett késviselési tilalom, amely nagyobb ellenőrzési jogköröket adna a rendőrségnek.

Rendőrségi figyelmeztető oktatás kiskorú elkövetőknek: aki első bűncselekménye után szüleivel nem jelenik meg a kötelező oktatáson, több ezer eurós pénzbírságra számíthat.

A visszaeső fiatalkorú bűnelkövetők esetében a jövőben kötelező lesz az úgynevezett eseti konferencia, amelyen a rendőrség, a gyermekvédelmi hatóságok, az iskola és az igazságszolgáltatás közösen dönt a további lépésekről. Emellett létrehoznak egy börtönszerű intézményt a különösen problémás fiatalok számára – ehhez a Igazságügyi Minisztérium dolgozza ki a jogi alapot. A cél: a fiatalok számára rendezett napirend és világos következmények biztosítása.