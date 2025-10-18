Hihetetlen bejelentés: Kína és az Egyesült Államok újra tárgyalóasztalhoz ül

Hírlevél

Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi tárgyalásainak újraindítását tervezi. A két ország vezető képviselői közötti konferenciahívást követően Peking bejelentette a közelgő találkozót.
Peking szerint Kína és az Egyesült Államok képviselői a lehető leghamarabb találkoznak, hogy új tárgyalásokat folytassanak a folyamatban lévő kereskedelmi vitában. Ahogy Kína hivatalos hírügynöksége, a Xinhua hírügynökség is jelentette, Ho Lifeng alelnök, aki az Egyesült Államokkal fenntartott gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokért felelős Kínában, videokonferenciát tartott Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel – számol be róla a focus.de.

Hszi Csin-ping kínai elnök
Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: Xinhua via AFP) 

A portál szerint a felek „nyíltan, mélyrehatóan és konstruktívan” vitatták meg a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kulcsfontosságú kérdéseit. A közlemény szerint megállapodtak abban, hogy amint lehetséges, újabb gazdasági és kereskedelmi konzultációkat tartanak.

A hívás előtt Bessent bejelentette, hogy a két fél „valószínűleg egy hét múlva Malajziában” találkozik. 

Reméljük, hogy Kína is ugyanolyan tiszteletet fog mutatni, mint mi

 – folytatta Bessent, kifejezve bizalmát abban, hogy Trump, tekintettel Hszi Csin-ping kínai elnökkel való kapcsolatára, „helyre tudja hozni a dolgokat”. Úgy véli, hogy a kereskedelmi megállapodás lehetséges.

