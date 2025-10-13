Kína veszélyes rakétát juttatott az űrbe – videó

A rakéta pekingi idő szerint szombaton 10:20-kor emelkedett a levegőbe. A Gravity-1 fedélzetén egy széles látómezőjű műhold és két kísérleti műhold utazott, mind a kijelölt alacsony Föld körüli pályára kerülve – számolt be róla a Xinhua hírügynökség.

Kína szombaton sikeresen indította a Gravity-1 rakétát a kelet-kínai Santung tartomány partjainál Fotó: AFP

A Gravity-1 képes 6,5 tonna hasznos terhet alacsony Föld körüli pályára, valamint 4,2 tonnát 500 km-es napszinkron pályára szállítani.

A tervezője szerint a rakétasorozat egyetlen küldetés során akár több mint 10 műholdat is képes pályára állítani, tengeri és szárazföldi indításra egyaránt alkalmas, és gyors reagálásra is képes.

A Y2 verzió különlegessége a körülbelül 40 fokos yaw manőver, amely a pályát másodpercek alatt délkeleti irányból dél felé fordítja, valamint a négy szilárd hajtóanyagú kiegészítő rakéta, amely stabilitást és alkalmazkodóképességet biztosít a hullámzó tengeri körülmények között.

Ez a küldetés jelentős előrelépést képvisel a Gravity-1 Y1 első sikeres repüléséhez képest, amely

2024. január 11-én új rekordot állított fel a világ legerősebb szilárd hajtóanyagú rakétájaként és Kína legnagyobb, magánvállalkozás által fejlesztett kereskedelmi hordozórakétájaként.

A mostani repülés a jármű megbízhatóságát, stabilitását és konzisztenciáját is bizonyította.

A Gravity-1 rakétacsaládot az OrienSpace fejlesztette, célja a közepes és nagy teherbírású rakéták standardizálása, a különféle műholdak nagy léptékű hálózatba szervezésének és gyors feltöltésének támogatása, így Kína kereskedelmi űripari képességei tovább bővülnek.

Kína megint egy lépéssel a világ előtt

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy Hszincsiang tartományban Kína sikerrel próbálta ki az első, megawattos teljesítményű kereskedelmi légi szélerőművet.