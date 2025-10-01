Leállt az amerikai kormány

Jelenleg nincs megoldási javaslat. A hivatalok szerint az 1981 óta immár 15. kormányzati leállás miatt elmarad a szeptemberi foglalkoztatási adatok közzététele, lassulhat a légi közlekedés, leállhatnak kutatási programok, a katonák fizetése késhet, és 750 000 szövetségi alkalmazottat kényszerszabadságra küldhetnek. Ez naponta mintegy 400 millió dollárba kerül. Donald Trump elnök figyelmeztette a demokratákat, hogy a kormány leállása lehetőséget ad „visszafordíthatatlan” lépésekre: további munkahelyek és programok megszüntetésére.

Az amerikai kormány leállása egy elhúzódó válság kezdetét eredményezheti (Fotó: MEHMET ESER / Middle East Images)

A válság közvetlen oka az volt, hogy a Szenátus elutasította a rövid távú költségvetési javaslatot, amely november 21-ig biztosította volna a kormány működését.

A demokraták azért szavaztak ellene, mert a republikánusok nem akarták meghosszabbítani az év végén lejáró egészségügyi támogatásokat. A republikánusok szerint ezt külön kell rendezni. A vita a kormányzati kiadások 1700 milliárd dolláros részéről szól, ami a teljes, 7000 milliárdos költségvetés negyede.

Szakértők szerint a leállás hosszabb is lehet, mint a korábbiak, mert Trump és a Fehér Ház a demokratákat további megszorításokkal fenyegeti. Trump költségvetési igazgatója, Russell Vought korábban kilátásba helyezte: ha leállás lesz, akkor lehetnek végleges elbocsátások is.

A gazdasági piacok is reagáltak: a Wall Street határidős indexei estek, az arany ára rekordmagasságot ért el, az ázsiai tőzsdék ingadoztak, a dollár pedig gyengült – írja a Reuters.

#US government has shut down, after Congress failed to pass a bill to keep federal funding flowing. Hundreds of thousands of workers are set to be sent home without pay, and a wide range of federal programs will be disrupted. pic.twitter.com/av2uyB66pH — 𝔻𝕣. 𝕊 ℕ𝕒𝕣𝕒𝕪𝕒𝕟𝕒𝕟 🇮🇳 (@Shiv_Narayans) October 1, 2025

Előzmény: a leghosszabb leállás Trump első ciklusában

Az USA történetének leghosszabb leállása 35 napig tartott 2018 decemberétől 2019 januárjáig, szintén Trump elnöksége alatt, a határbiztonság miatt.

Chuck Schumer, a demokraták szenátusi vezetője azt mondta: „Meg akarnak félemlíteni minket, de nem fognak sikerrel járni.”

John Thune, a republikánus többség vezetője szerint a most elutasított rövid távú költségvetés teljesen pártatlan volt, és korábban a demokraták is gond nélkül támogatták. Szerinte a helyzet egyetlen oka az, hogy Trump van a Fehér Házban: „Ez politika, nincs érdemi oka a leállásnak.”

Bár a republikánusok többségben vannak a Kongresszusban, a költségvetéshez a Szenátusban legalább 60 szavazat kell, vagyis a republikánusokon kívül hét demokratának is támogatnia kellene.

A demokraták az egészségügyi kiadásokra koncentrálnak

A demokraták a 2026-os félidős választások előtt egy politikai győzelmet szeretnének felmutatni, ezért ragaszkodnak az egészségügyi támogatásokhoz. Emellett biztosítani akarják, hogy Trump ne tudja visszavonni a változtatásokat. Trump viszont korábban nem költött el olyan összegeket sem, amelyeket a Kongresszus már jóváhagyott, ezért egyes demokraták szerint nincs értelme megszavazni újabb költségvetést.