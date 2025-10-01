Leállt az amerikai kormány

Jelenleg nincs megoldási javaslat. A hivatalok szerint az 1981 óta immár 15. kormányzati leállás miatt elmarad a szeptemberi foglalkoztatási adatok közzététele, lassulhat a légi közlekedés, leállhatnak kutatási programok, a katonák fizetése késhet, és 750 000 szövetségi alkalmazottat kényszerszabadságra küldhetnek. Ez naponta mintegy 400 millió dollárba kerül. Donald Trump elnök figyelmeztette a demokratákat, hogy a kormány leállása lehetőséget ad „visszafordíthatatlan” lépésekre: további munkahelyek és programok megszüntetésére.
A válság közvetlen oka az volt, hogy a Szenátus elutasította a rövid távú költségvetési javaslatot, amely november 21-ig biztosította volna a kormány működését.
A demokraták azért szavaztak ellene, mert a republikánusok nem akarták meghosszabbítani az év végén lejáró egészségügyi támogatásokat. A republikánusok szerint ezt külön kell rendezni. A vita a kormányzati kiadások 1700 milliárd dolláros részéről szól, ami a teljes, 7000 milliárdos költségvetés negyede.
Szakértők szerint a leállás hosszabb is lehet, mint a korábbiak, mert Trump és a Fehér Ház a demokratákat további megszorításokkal fenyegeti. Trump költségvetési igazgatója, Russell Vought korábban kilátásba helyezte: ha leállás lesz, akkor lehetnek végleges elbocsátások is.
A gazdasági piacok is reagáltak: a Wall Street határidős indexei estek, az arany ára rekordmagasságot ért el, az ázsiai tőzsdék ingadoztak, a dollár pedig gyengült – írja a Reuters.
Az USA történetének leghosszabb leállása 35 napig tartott 2018 decemberétől 2019 januárjáig, szintén Trump elnöksége alatt, a határbiztonság miatt.
Chuck Schumer, a demokraták szenátusi vezetője azt mondta: „Meg akarnak félemlíteni minket, de nem fognak sikerrel járni.”
John Thune, a republikánus többség vezetője szerint a most elutasított rövid távú költségvetés teljesen pártatlan volt, és korábban a demokraták is gond nélkül támogatták. Szerinte a helyzet egyetlen oka az, hogy Trump van a Fehér Házban: „Ez politika, nincs érdemi oka a leállásnak.”
Bár a republikánusok többségben vannak a Kongresszusban, a költségvetéshez a Szenátusban legalább 60 szavazat kell, vagyis a republikánusokon kívül hét demokratának is támogatnia kellene.
A demokraták a 2026-os félidős választások előtt egy politikai győzelmet szeretnének felmutatni, ezért ragaszkodnak az egészségügyi támogatásokhoz. Emellett biztosítani akarják, hogy Trump ne tudja visszavonni a változtatásokat. Trump viszont korábban nem költött el olyan összegeket sem, amelyeket a Kongresszus már jóváhagyott, ezért egyes demokraták szerint nincs értelme megszavazni újabb költségvetést.
Robert Pape, a Chicagói Egyetem professzora szerint a kiélezett politikai helyzet – különösen a konzervatív aktivista Charlie Kirk meggyilkolása és a pártok szélső szárnyainak erősödése után – nagyon megnehezíti a kompromisszumot.