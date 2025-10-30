Tombol a korrupció Ukrajnában: a nagy ügyek évek óta elakadnak a bíróságokon

Korrupcióra figyelmeztetett Olekszandr Klimenko a The Kyiv Independent-nek adott nyilatkozatában :

Olekszandr Klimenko (Forrás: wikipedia)

2026 és 2028 között hatalmas számú ügy fog megszűnni az elévülés miatt. Valakinek ezért felelősséget kell vállalnia. Miért nem tárgyalják ezeket az ügyeket?

Zelenszkij alatt elakadnak az ügyek

Az ukrán korrupcióellenes hivatal (SAPO) és a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) az elmúlt években számos magas rangú tisztségviselő ellen emelt vádat – köztük volt adóhivatal-vezetők, képviselők, miniszterhelyettesek és bírók is.

A legismertebb esetek azonban mind elakadtak a bíróságokon, gyakran évek óta húzódnak. Volt olyan ügy, ahol másfél évig tartott csupán a vádirat felolvasása, míg egy másik előkészítő tárgyalás három éven át sem jutott tovább az első szakasznál.

Klimenko szerint, ha a bíróságok nem változtatnak a gyakorlaton, a legtöbb nagy horderejű korrupciós ügy egyszerűen elévül, és a felelősök büntetlenül maradnak.

Politikai befolyás és akadályozás a háttérben

Az ügyész arról is beszélt, hogy a korrupcióellenes szervek munkáját folyamatos politikai nyomás és beavatkozási kísérletek nehezítik.

Júliusban például az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) – amely Zelenszkij elnökhöz közel állónak számít – házkutatásokat tartott a korrupcióellenes hivataloknál, bírói engedély nélkül.

Nem sokkal ezután Zelenszkij aláírt egy törvényt, amely az ügyészség alá rendelte volna a független korrupcióellenes szerveket – ezt azonban a tiltakozások és a nemzetközi nyomás hatására visszavonták. Klimenko szerint ez egyértelmű kísérlet volt a független vizsgálatok korlátozására.

A júliusi támadás célja az volt, hogy megfosszanak bennünket a függetlenségünktől. Ez nem egy konkrét ügy miatt történt – ez tudatos politikai döntés volt.

Zelenszkij köre is vastagon érintett

A botrányos ügyek az elnöki hivatalhoz közel álló személyeket is elérték. A korrupcióellenes hivatal korábban vizsgálatot folytatott több magas rangú kormánytag és elnöki tanácsadó ellen, köztük Zelenszkij volt kabinetfőnök-helyettese, Rosztyiszlav Surma, illetve Timur Mindics üzletember – az elnök korábbi üzleti partnere – ellen is.

Az egyik legismertebb ügy Oleh Tatarov elnöki helyetteshez kapcsolódik, akit még 2020-ban vesztegetéssel gyanúsítottak meg. A vádiratot később illegálisan áthelyezték az SZBU-hoz, majd az ügyet 2022-ben egy bíróság egyszerűen lezárta.

Klimenko akkor is a nyomozócsapat tagja volt, és most úgy fogalmazott: