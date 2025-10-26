Óriás bukás Koszovóban, a kijelölt miniszterelnök nem járt sikerrel

Egyik párt sem akart koalícióra lépni az Önrendelkezés Párttal. A február 9-i parlamenti választást a kormányzó, baloldali Önrendelkezés nyerte meg a voksok 42,3 százalékának megszerzésével. Ez 48 képviselői helyre volt elegendő.

Albin Kurti magára maradt, a parlamentben nem kapott elegendő szavazatot a kabinetje

Fotó: ERKIN KECI / ANADOLU

A választás második helyezettje a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) lett a szavazatok 20,95 százalékával, a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) 18,27 százalékkal, míg Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja és koalíciós partnerei 7,6 százalékot szereztek meg.

Hashim Thaci volt koszovói elnök 2020. november 9-én a háborús bűnökkel foglalkozó bíróság előtt Hágában.

Fotó: JERRY LAMPEN / ANP/POOL

A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba. A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, 10 pedig a többieknek. A szerbeknek fenntartott helyek közül kilencet a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerzett meg, egy az ellenzéki Szabadságért, Igazságért és Fennmaradásért nevű pártnak jutott. A PDK, az LDK, az AAK és a Szerb Lista képviselői is Albin Kurti új kormánya ellen szavaztak vasárnap.

A jelek szerint nagy a tanácstalanság a pristinai törvényhozók körében.

Fotó: ARMEND NIMANI / AFP

Programbeszédében a kormányfőjelölt egyebek között arról beszélt, hogy egyik párt sem akart koalícióra lépni az Önrendelkezéssel, így nem tudta előre biztosítani a szükséges szavazatszámot, de kifejezte abbéli reményét, hogy a képviselők támogatni fogják új kormányát. A koszovói alkotmány értelmében a köztársasági elnöknek tíz napon belül más politikust kell felkérnie a kormányalakításra, de ha neki sem sikerül biztosítani a szükséges többséget, akkor új választásokat kell kiírni.