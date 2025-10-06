Hírlevél

Lázár János: Megígértük, megcsináltuk! Összekötöttük a Dunát az Adriával!

Az M6-os autópálya, majd horvát oldalon az A5 autópálya befejezése és találkozása egy újabb lépéssel visz minket közelebb ahhoz a vállalásunkhoz, hogy minden sztrádát elviszünk Magyarország határáig – közölte az építési és közlekedési miniszter. Lázár János hangsúlyozta, Magyarország számára a szuverén és patrióta gazdaságpolitika nem bezárkózó gazdaságpolitikát jelent, hanem nyitottat, méghozzá minden irányban. Nyugatra és keletre, északra és délre is.
Az építési és közlekedési miniszter a magyarországi M6 és a horvátországi A5 autópályák összekötésének ünnepélyes átadásán kiemelte: 2010-ben, amikor átvették a kormányzást, mindössze 3 autópálya érte el az országhatárt. A most lezárult projekttel ez a szám 10-re bővült. Lázár János az átadón úgy fogalmazott, hogy a magyar M6-os és a horvát A5-ös összekötése nem csupán a két ország ügye, hanem mind a két nép szempontjából kiemelten fontos ügy, és Európa kiemelkedő ügye is.

Lázár János szerint az M6-os autópálya befejezése történelmi jelentőségű: összekötötték a Dunát az Adriával.
Fotó: Facebook

A tárcavezető hangsúlyozta:

Ez a sztráda talán a legfontosabb része annak az európai vasúti közúti közlekedési korridornak, amely tágabban a Balti és Fekete-tenger térségét, szűkebb értelemben pedig Közép-Európát köti össze a Balkánnal. Ha tetszik, ez az út köti össze a Dunát az Adriával, ami így annak a térségnek a vérkeringését állítja helyre, amely valaha száz évvel ezelőtt a boldog békeidőkben az öreg kontinens egyik prosperáló, leggyorsabban, leggyorsabban fejlődő és gyarapodó térsége volt. 

Mint mondta, most újra az lehet, amire egész Európának nagy szüksége van, mert a régi nyugati világ, igen nagy bajban van. 

– Erejét is elveszítette és fantáziáját is elveszítette. Versenyképessége csak halványuló emlék, érdekérvényesítő képessége még a védelmi potenciálját is alulmúlja. A régi Európa tétlenül nézi, kedves barátaim, ahogy az új világ, az Amerikai Egyesült Államok újra naggyá lesz, ahogy a világgazdaság új bajnokává válik Kína, India, Brazília, míg Európa végzetesen lemarad, mert gazdasága megerősítése helyett ideológiai küzdelmekbe bonyolódik – fogalmazott Lázár János, és kiemelte:

Ha Európa újra a régi akar lenni, akkor nagyobb tisztelettel és nagyobb nyitottsággal kell a közép és délkelet-európai térséghez viszonyulnia.

Lázár János azt is hangsúlyozta: Magyarország számára a szuverén és patrióta gazdaságpolitika nem bezárkózó gazdaságpolitikát jelent, hanem nyitottat, méghozzá minden irányban. nyugatra és keletre, északra és délre is.

 

