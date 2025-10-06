Lecornu kormánya máris széthullik – Franciaország új politikai válság felé sodródik

Látványos összeomlás. Október 5-én, vasárnap este 9:22-kor Bruno Retailleau, az egy éven belül immár harmadszor újra kinevezett belügyminiszter élesen bírálta Sébastien Lecornu-t és az újonnan kinevezett kormányt, amelynek hivatalosan maga is tagja volt. „A kormány összetétele nem tükrözi az ígért szakítást” – írta az X-en a Köztársaságiak (LR) párt elnöke, ezzel példátlan politikai válságot idézve elő. A belügyminisztert felháborította Bruno Le Maire (2017–2024 közötti) volt gazdasági miniszter váratlan kinevezése a fegyveres erők élére.

Sébastien Lecornu (Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas)

A Köztársaságiak számára visszatérése kettős sértés. Egyrészt a közpénzügyek fegyelmezetlenségének, másrészt a közvélemény által elutasított politikusok újrahasznosításának jelképét látják benne.

Tovább rontotta a helyzetet, hogy Sébastien Lecornu miniszterelnök nem értesítette Bruno Retailleau-t a politikus visszatéréséről – annak ellenére, hogy a belügyminiszter vasárnap késő délután, nem sokkal a kormánybejelentés előtt megbeszélést kezdeményezett vele.

Bruno Retailleau és csapata akár már hétfőn távozhat a kormányból, miután a párt stratégiai bizottsága rendkívüli ülést hívott össze a politikai konfliktus rendezésére. A bizalmatlanság tetőfokára hágott, újabb figyelmeztetés érkezett a miniszterelnökhöz: az UDI, Hervé Marseille szenátor jobbközép pártja, rövid közleményben jelentette be, hogy „visszanyeri teljes szabadságát”. A párt két miniszterét, Valérie Létard-t (lakhatás) és Françoise Gatelt (vidékfejlesztés) nem nevezték ki újra az első kinevezési körben, derült ki este nyolc óra előtt – írja a Le Monde.

Kétségek és csalódások

A jobboldal és a Macron-tábor között a szövetség most felbomlóban van. „Lecornu egyetlen eredménye, hogy sikerült teljesen szétzilálnia a közös alapot” – fogalmazott felháborodottan az egyik pártelnök.

A megosztottság miatt meggyengült kormánykoalíció jelenleg azért küzd, hogy Sébastien Lecornu irányítása mellett egyáltalán működőképes maradjon.

A miniszterelnök három hét alatt semmit sem osztott meg szövetségeseivel a költségvetésről vagy a szocialistákkal tervezett kompromisszumokról. A vezetők aggodalommal és csalódással fogadták, hogy kihagyták őket a döntésekből – különösen azután, hogy Lecornu váratlanul bejelentette: nem kíván többé élni az alkotmány 49. cikkének 3. bekezdésével, amely lehetővé teszi a törvények parlamenti szavazás nélküli elfogadását.