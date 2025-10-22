Felháborító: a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság kőolajvezetéket

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X közösségi oldalon válaszolt a magyar külügyminiszter bejegyzésére. Szijjártó Péter arra reagált, hogy lengyel külügyminiszter közölte, nem tudják garantálni, hogy a független lengyel bíróság nem tartóztatja le Vlagyimir Putyint, ha belép az ország légterébe.

Sikorski arról a független bíróságról beszél, amely Donald Tusk parancsára megtagadta az Északi Áramlat 2 vezetéket felrobbantó terrorista kiadatását?”

– tette fel a kérdést Szijjártó Péter.

A lengyel külügyminiszter erre reagált egészen elképesztő stílusban. Mint mondta,

reméli, hogy az ukránoknak végre sikerül tönkretennie a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz.

Vagyis annak örülne a lengyel külügyminiszter, hogy a Barátság kőolajvezeték tönkretételével veszélybe kerülne hazánk energiaellátása.