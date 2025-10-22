Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

Jó, ha tudja!

Leállás jön több hazai banknál is a hosszú hétvégén

Lengyelország

Felháborító: a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság kőolajvezetéket

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Radoslaw Sikorski annak örülne, ha veszélybe kerülne hazánk energiaellátása. A lengyel külügyminiszter erről az X-en írt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
LengyelországSzijjártó PéterRadoslaw Sikorski

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X közösségi oldalon válaszolt a magyar külügyminiszter bejegyzésére. Szijjártó Péter arra reagált, hogy lengyel külügyminiszter közölte, nem tudják garantálni, hogy a független lengyel bíróság nem tartóztatja le Vlagyimir Putyint, ha belép az ország légterébe. 

Sikorski arról a független bíróságról beszél, amely Donald Tusk parancsára megtagadta az Északi Áramlat 2 vezetéket felrobbantó terrorista kiadatását?”

– tette fel a kérdést Szijjártó Péter. 

A lengyel külügyminiszter erre reagált egészen elképesztő stílusban. Mint mondta, 

reméli, hogy az ukránoknak végre sikerül tönkretennie a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz.

Vagyis annak örülne a lengyel külügyminiszter, hogy a Barátság kőolajvezeték tönkretételével veszélybe kerülne hazánk energiaellátása.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!