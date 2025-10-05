Hírlevél

Egyre nagyobb a baj: Lengyelország riadóztatta a légierőt

Egyre nagyobb a baj: Lengyelország riadóztatta a légierőt

Oroszország az éjszaka folyamán drón- és rakétatámadásokat hajtott végre Ukrajna több térsége ellen, köztük a lengyel határhoz közeli Lviv régióban is. A légicsapások miatt Lengyelország riadókészültségbe helyezte vadászgépeit, miközben Zaporizzsjában legalább egy ember meghalt. Az ukrán hatóságok közlése szerint a Zaporizzsjai Atomerőmű továbbra sem kapcsolódik az ország elektromos hálózatához.
Oroszország vasárnap hajnalban ismét drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajnát, amire válaszul Lengyelország riadókészültségbe helyezte a légierőt – számolt be a Reuters. A NATO-tagállam hadműveleti parancsnoksága szerint lengyel és szövetséges repülőgépek szálltak fel, miközben a földi légvédelmi rendszereket a legmagasabb készenléti szintre emelték.

Lengyel
F–16C (Fotó: Wikipédia / Lengyel Légierő)

A lengyel határ közelében fekvő Lviv régiót is heves orosz légicsapások érték. A város polgármestere, Andrij Szadovij elmondta, hogy a légvédelem előbb dróntámadást, majd rakétacsapásokat próbált kivédeni. Lviv egyes részein megszűnt az áramszolgáltatás, leállt a tömegközlekedés, és a hatóságok arra kérték a lakosokat, maradjanak otthonaikban.

Közben a keleti Zaporizzsja régióban is komoly pusztítást okozott az orosz tüzérség. 

A térség kormányzója, Ivan Fedorov szerint egy ember életét vesztette, kilencen megsérültek, és több mint hetvenezer háztartás maradt áram nélkül. Az orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsjai Atomerőmű továbbra sem kapcsolódik az ukrán villamosenergia-hálózathoz.

A NATO keleti határán fekvő országok az elmúlt hetekben fokozott készenlétben vannak, miután szeptemberben Lengyelország légterében is drónokat észleltek.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

 

