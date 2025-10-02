Hírlevél

Engie

Történelmi bejelentést tett Szijjártó Péter

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ma Magyarország történetének leghosszabb távú LNG-szerződését írták alá: 2028-tól tíz éven át a francia Engie 4 milliárd köbméter földgázt szállít az országba. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint az új szerződés jelentős előrelépés az energiaellátás diverzifikációjában és biztonságában.
EngieSzijjártó PéterszerződésLNGMagyarország

„Ma Magyarország a leghosszabb távú LNG-szerződésének aláírására kerül sor, 2028-tól 10 éven keresztül a francia Engie vállalattal összesen 4 milliárd köbméternyi földgázt szerzünk be” – írta közösségi oldalán a külügyminiszter

LNG
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a leghosszabb távú LNG-szerződést írták alá
Fotó: KKM / MTI Fotószerkesztõség

A mi energiaellátásunk akkor van biztonságban, hogyha minél több útvonalon, minél több forrásból tudunk beszerezni energiahordozókat. Számunkra a diverzifikáció nem azt jelenti, hogy egy meglévő forrást lecserélünk egy másikra, hanem mindig újabb és újabb forrásokból, útvonalakon szerzünk be energiahordozókat a meglévő energiaforrások megtartásával. Ez egy nagy előrelépés Magyarország energiabiztonságának terén azért, mert a meglévő források mellé most egy újabb forrást teszünk oda

– tette hozzá.

