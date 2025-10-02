Történelmi bejelentést tett Szijjártó Péter

„Ma Magyarország a leghosszabb távú LNG-szerződésének aláírására kerül sor, 2028-tól 10 éven keresztül a francia Engie vállalattal összesen 4 milliárd köbméternyi földgázt szerzünk be” – írta közösségi oldalán a külügyminiszter.
A mi energiaellátásunk akkor van biztonságban, hogyha minél több útvonalon, minél több forrásból tudunk beszerezni energiahordozókat. Számunkra a diverzifikáció nem azt jelenti, hogy egy meglévő forrást lecserélünk egy másikra, hanem mindig újabb és újabb forrásokból, útvonalakon szerzünk be energiahordozókat a meglévő energiaforrások megtartásával. Ez egy nagy előrelépés Magyarország energiabiztonságának terén azért, mert a meglévő források mellé most egy újabb forrást teszünk oda
– tette hozzá.