A brit titkosszolgálat robbantotta a bombát: mit tervez Peking Londonban?

Dominic Cummings azt állítja, hogy a brit titkosszolgálatok közölték vele, hogy Peking kémközpontot tervezne építeni az új londoni nagykövetség alatt. Kína arra figyelmeztette Nagy-Britanniát, hogy súlyos következményekkel kell számolnia amiatt, hogy Keir Starmer miniszterelnök elhalasztotta a döntést az új szupernagykövetség építése kapcsán. A kínai nyilatkozat szerint a brit kormány „semmibe veszi a szerződést”. A döntést a brit kormány három hónappal eltolta és az eredeti, szeptember 9-i határidőt december 10-re halasztotta – írja a The Telegraph.

Peking kémközpontot tervezne építeni az új londoni nagykövetség alatt?

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Kína „súlyos aggodalommal és elégedetlenséggel” figyeli a fejleményeket és felszólította a brit kormányt, hogy „azonnal teljesítse kötelezettségeit és tartsa be vállalásait, ellenkező esetben a brit félnek viselnie kell minden következményt”.

Lin szerint az Egyesült Királyság semmibe veszi a szerződést, rosszhiszeműen és tisztességtelenül jár el.

A brit titkosszolgálatok adtak vészjelzést

Csütörtökön Dominic Cummings azt állította, hogy a titkosszolgálatok „egyenesen” közölték vele: Kína kémközpontot akar kialakítani az új londoni nagykövetség alatt. Boris Johnson egykori tanácsadója elmondta, hogy mind az MI5, mind az MI6 arra kérte, győzze meg a miniszterelnöki hivatalt, hogy „fúrják meg ezt a borzalmas ötletet”.

Az amerikai hatóságok szintén aggodalmukat fejezték ki.

A nagykövetség terve évek óta tervezési viták tárgya, és 2024-ben Angela Rayner korábbi lakásügyi miniszter rendelte el a projekt felülvizsgálatát. Felmerült, hogy Kína az alagsori helyiségeket „kémbarlangokká” alakítaná, és így hozzáférhetne a közeli adatkábelekhez, amelyek kulcsfontosságú pénzügyi központokat szolgálnak ki.

Korábban arról is írtunk, hogy Starmer pártjának meg kellene magyaráznia, hogy miért ejtették a nyomozást két, Kínának való kémkedéssel megvádolt férfi ügyében.