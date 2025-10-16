A RIA.ru tudósítása szerint Alekszandr Bortnyikov, az orosz FSZB igazgatója a Szamarkandban tartott nemzetbiztonsági tanácskozáson közölte: Moszkva birtokába jutottak olyan hírszerzési adatok, amelyek szerint a brit és az ukrán különszolgálatok diverziókat terveznek a „Török Áramlat” gázvezeték ellen.

London

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Bortnyikov szerint az MI6 és az ukrán titkosszolgálat nemcsak a gázvezetékek, hanem más kritikus létesítmények – köztük az energetikai és szállítási infrastruktúra – ellen is támadásokat készít elő, drónok, pilóta nélküli eszközök és búvárok bevetésével.

A FSZB-vezető szerint London „provokációkkal és dezinformációval” irányítja Brüsszel politikáját, és célja, hogy meghiúsítsa a Moszkvával való párbeszédet. A nyilatkozat szerint a brit hírszerzés arra törekszik, hogy Európa gyorsított fegyverkezéssel és katonai részvétellel készüljön fel egy Oroszország elleni konfrontációra.

Bortnyikov a brit szolgálatokat a nyári ukrán dróntámadásokhoz is kötötte, és azt állította, hogy az MI6 „propagandával és hamis hírekkel” próbálta felnagyítani az akciót. Emellett arról is beszélt, hogy Ukrajnában több mint száz, az SZBU által irányított call center működik, amelyek fiatalokat és időseket próbálnak bevonni „terrorista tevékenységbe”.

Az orosz biztonsági vezető a NATO-országok hírszerzéseit tette felelőssé a világ számos térségében tapasztalható instabilitásért, és azzal vádolta a Nyugatot, hogy „hisztériát kelt a képzelt keleti fenyegetéssel”.