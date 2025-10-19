Hírlevél

Keir Starmer

Tömegek tiltakoztak Londonban a baloldali kormány terve ellen – videó

1 órája
Több ezren tüntettek a digitális személyi igazolványok bevezetése ellen Londonban. A tiltakozás válaszul érkezett Keir Starmer miniszterelnök terveire, miszerint 2029-re bevezetnék a „Brit Card” digitális személyazonosító rendszert. A brit miniszterelnök kezdetben az illegális migráció elleni küzdelem eszközeként emlegette a tervet, sokak szerint azonban egyre világosabb, hogy a tervezett digitális igazolványok „a megfigyelő állam gerincét képezhetik, és az adózástól és nyugdíjrendszertől kezdve a banki ügyleteken át az oktatásig számos területen felhasználhatók lennének”.
Keir Starmerdigitális személyiNigel FaragetüntetéstiltakozásLondonillegális migráció

Több ezer polgári jogi aktivista vonult utcára szombaton Londonban, hogy tiltakozzon a brit baloldali Munkáspárt kormányának digitális személyi igazolványt bevezetni szándékozó terve ellen. A demonstrálók a Marble Arch-tól a belvárosi Whitehallig vonultak, transzparenseiken pedig olyan feliratok voltak olvashatók, mint: „Nem a digitális személyazonosítóra!”, „Ha ma elfogadod a digitális személyazonosítót, holnap már elfogadod a társadalmi hitelrendszert is” és „Ha egyszer beolvasnak, soha többé nem leszel szabad.”

Fotó: AFP

Eredetileg az illegális migráció elleni eszközként mutatták be a programot

A tiltakozás Sir Keir Starmer miniszterelnök azon elképzelése ellen irányult, amely szerint 2029-ig bevezetnék a „Brit Card” nevű digitális személyazonosító rendszert. A baloldali kormányfő eredetileg az illegális migráció elleni eszközként mutatta be a programot, mondván, hogy 

a foglalkoztatáshoz kötött rendszer visszatartaná a vállalkozásokat attól, hogy illegálisan alkalmazzanak migránsokat.

Azonban a brit kormányzati tervek mára ennél jóval szélesebb körű felhasználást vetítenek előre. A kiszivárgott részletek szerint a digitális személyi igazolványt életkor-ellenőrzésre is használnák – például kocsmákban –, és már 13 éves kortól kiadhatnák a gyermekeknek is. A Big Brother Watch civil szervezet igazgatója, Silkie Carlo élesen bírálta a munkáspárti kormányt, szavait a Breithbart idézte:

Starmer az orwelli digitális azonosítási rendszerét azzal a hazugsággal adta el a nyilvánosságnak, hogy azt kizárólag az illegális munkavégzés megakadályozására fogják használni. Ma már tudjuk, hogy ezek az igazolványok a megfigyelő állam gerincét képezhetik – az adózástól és nyugdíjrendszertől kezdve a banki ügyleteken át az oktatásig minden területen.

Carlo szerint az a terv, hogy a gyerekeket is bevonják a biometrikus rendszerbe, „hátborzongató és indokolatlan”, és súlyos kérdéseket vet fel a jövőbeni felhasználás céljairól. A digitális személyazonosító koncepció régóta szerepelt a volt munkáspárti miniszterelnök, Tony Blair globalista programjában, és most ismét napirendre került. 

A közvélemény azonban komoly ellenállással fogadta a tervet: a bevezetés ellen júniusban indított petíció már közel hárommillió aláírást gyűjtött, így a parlamentnek napirendre kell tűznie a kérdést. 

Fotó: AFP

A szombati londoni tüntetés egyértelmű jelzést küldött a brit kormánynak

A petíció szövege szerint a digitális személyi „a tömeges megfigyelés és a digitális ellenőrzés felé vezető lépés”, és senkit sem szabadna kényszeríteni arra, hogy államilag ellenőrzött azonosító rendszerben regisztráljon. A brit kormány válasza szerint a digitális személyazonosító bevezetését a parlamentben fogják tárgyalni, célja pedig „az illegális migráció elleni küzdelem és a kormányzati szolgáltatások hatékonyságának növelése” lenne. 

A Brexit egyik vezéralakja, Nigel Farage, akinek Reform UK pártja jelenleg vezet a közvélemény-kutatásokban, kijelentette: 

ha kormányra kerül, azonnal eltörli a baloldali kormány digitális igazolványrendszerét.

Határozottan ellenzem Keir Starmer digitális személyi igazolványait. Az illegális bevándorlásra nem lesznek hatással, viszont a polgárok ellenőrzésére és büntetésére fogják használni őket. Az államnak soha nem szabadna ekkora hatalommal rendelkeznie

– fogalmazott Farage.

A szombati londoni tüntetés egyértelmű jelzést küldött a brit kormánynak: a társadalom jelentős része nem kér a digitális személyazonosításból, és elutasítja azokat a törekvéseket, amelyek a személyes szabadságot és adatvédelmet veszélyeztethetik.

