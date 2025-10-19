Tömegek tiltakoztak Londonban a baloldali kormány terve ellen – videó

Több ezer polgári jogi aktivista vonult utcára szombaton Londonban, hogy tiltakozzon a brit baloldali Munkáspárt kormányának digitális személyi igazolványt bevezetni szándékozó terve ellen. A demonstrálók a Marble Arch-tól a belvárosi Whitehallig vonultak, transzparenseiken pedig olyan feliratok voltak olvashatók, mint: „Nem a digitális személyazonosítóra!”, „Ha ma elfogadod a digitális személyazonosítót, holnap már elfogadod a társadalmi hitelrendszert is” és „Ha egyszer beolvasnak, soha többé nem leszel szabad.”

Több ezer polgári jogi aktivista vonult utcára szombaton Londonban Fotó: AFP

Eredetileg az illegális migráció elleni eszközként mutatták be a programot

A tiltakozás Sir Keir Starmer miniszterelnök azon elképzelése ellen irányult, amely szerint 2029-ig bevezetnék a „Brit Card” nevű digitális személyazonosító rendszert. A baloldali kormányfő eredetileg az illegális migráció elleni eszközként mutatta be a programot, mondván, hogy

a foglalkoztatáshoz kötött rendszer visszatartaná a vállalkozásokat attól, hogy illegálisan alkalmazzanak migránsokat.

🇬🇧 UK Prime Minister Starmer to press ahead with digital ID plans, FT reports



British Prime Minister Keir Starmer is moving forward with plans to introduce digital identification systems as part of efforts to overhaul the country's asylum and immigration system, with an… pic.twitter.com/hULRn0NlbE — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) September 20, 2025

Azonban a brit kormányzati tervek mára ennél jóval szélesebb körű felhasználást vetítenek előre. A kiszivárgott részletek szerint a digitális személyi igazolványt életkor-ellenőrzésre is használnák – például kocsmákban –, és már 13 éves kortól kiadhatnák a gyermekeknek is. A Big Brother Watch civil szervezet igazgatója, Silkie Carlo élesen bírálta a munkáspárti kormányt, szavait a Breithbart idézte:

Starmer az orwelli digitális azonosítási rendszerét azzal a hazugsággal adta el a nyilvánosságnak, hogy azt kizárólag az illegális munkavégzés megakadályozására fogják használni. Ma már tudjuk, hogy ezek az igazolványok a megfigyelő állam gerincét képezhetik – az adózástól és nyugdíjrendszertől kezdve a banki ügyleteken át az oktatásig minden területen.

Carlo szerint az a terv, hogy a gyerekeket is bevonják a biometrikus rendszerbe, „hátborzongató és indokolatlan”, és súlyos kérdéseket vet fel a jövőbeni felhasználás céljairól. A digitális személyazonosító koncepció régóta szerepelt a volt munkáspárti miniszterelnök, Tony Blair globalista programjában, és most ismét napirendre került.