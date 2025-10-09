Ma megbukhat Ursula von der Leyen! De pontosan mi kell ehhez?

Két bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban is szavaz ma az Európai Parlament, amelyeket a Patrióták Európáért, illetve az Egységes Európai Baloldal nyújtott be egymástól függetlenül Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen.

Két bizalmatlansági szavazással néz szembe Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben (Fotó: AFP)

Az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványok világosan mutatják, hogy már régen nem bizalom, hanem politikai paktumok tartják hatalomban az Európai Bizottság elnökét

– mondta el az Origónak Halkó Petra, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A szakértő szerint Von der Leyen nem autonóm vezető, hanem érdekcsoportok közötti alkuk túsza, akinek minden döntése mögött hatalmi egyensúlyozás áll.

A sorozatos bizalmatlansági kezdeményezések pedig nem véletlenek: a versenyképesség hanyatlása, az átláthatatlan vakcinabeszerzések és a vitatott amerikai kereskedelmi megállapodás mind a hatáskörtúllépésre, valamint az elszámoltathatóság hiányára mutatnak

– sorolta a problémákat Halkó Petra.

Hasonlóan érvelnek a Patrióták képviselői is. Ők egy videóban sorolták fel azokat az okokat, amelyek miatt Ursula Von der Leyennek ideje távoznia.

Megemlítik a Pfizer-botrányt, amelyben májusban hivatalosan is elmarasztalta a Von der Leyen vezette Európai Bizottságot az Európai Unió Bírósága. A képviselők szerint ez a „generáció botránya”, ami önmagában elegendő alap lenne a bizottsági elnök távozásához.

Emellett Von der Leyen intézkedéseit „dicsérik” az olyan jelenségek, mint az elhagyott földek, a bezárt gyárak, a tönkrement családok, a Mercosur-megállapodás által tönkretett gazdák. Az infláció tönkreteszi a vásárlóerőt, így

megnyomorítja az európaiakat.

Von der Leyen ráadásul „földbe tiporja az európai civilizációt”. A tömeges illegális migráció miatt meggyengült az európai identitás és biztonság egyaránt, az európai nők pedig már nincsenek biztonságban sem az utcákon, sem az edzőtermekben, öltözőkben.

Az Európai Bizottság elnöke folyamatosan a háborúról beszél, míg a Patrióták a békéről.

Európa igazságot érdemel, nem korrupciót. Milliók nevében mondjuk: Ursula von der Leyennek távoznia kell

– szögezik le a videóban a Patrióták.

Az Európai Unió intézményrendszere ma nem a közérdeket, hanem a politikai túlélését szolgálja hol korrupt, hol bűncselekmények elkövetésével vádolt politikusoknak — és ennek a struktúrának Von der Leyen az egyik leglátványosabb szimbóluma lett

– fogalmazott Halkó Petra.