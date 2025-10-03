Macron megfenyegette Oroszországot

Az európaiak meg fogják akadályozni az orosz árnyékflotta hajóinak belépését a vizeikre – jelentette be csütörtökön Emmanuel Macron francia elnök. Macron nyilatkozata azt követően született, hogy a francia erők letartóztattak két tengerészt egy tartályhajón, amelyről gyanítják, hogy az árnyékflotta tagja – számolt be róla a Politico.

Macron nyilatkozata szerint az európai országok meg fogják akadályozni, hogy az orosz árnyékflotta hajói belépjenek a vizeikre Fotó: AFP

Úgy döntöttünk, hogy előrelépünk, és olyan politikát fogunk folytatni, amely megakadályozza a gyanús hajók belépését a vizeinkre

– mondta újságíróknak Koppenhágában, az Európai Politikai Közösség ülése után.

Macron: újabb lépés az árnyékflotta elleni küzdelemben

Az európai védelmi vezérkarok a NATO-val együttműködve a következő napokban találkoznak, hogy „a következő hetekben közös intézkedéseket dolgozzanak ki az árnyékflotta ellen” – tette hozzá. A találkozó egy önkéntes koalíció formájában kerül megrendezésre, amely egy Franciaország és az Egyesült Királyság által létrehozott kezdeményezés, és amely biztonsági garanciákat nyújt Ukrajnának.

Macron nyilatkozata azt követően történt, hogy a francia erők szerdán letartóztattak két tengerészt egy tartályhajón, amelyről gyanítják, hogy az orosz árnyékflotta tagja.

Az európaiak egyre inkább frusztráltak, mivel Moszkva továbbra is megkerüli a nemzetközi szankciókat azzal, hogy titokban szállítja és értékesíti olaját, hogy bevételt szerezzen, amely hozzájárul az Ukrajna elleni háborús erőfeszítéseihez.

800-1000 hajó járul hozzá az orosz háborús erőfeszítésekhez

– mondta Macron, és a hajók feltartóztatására vonatkozó döntést „újabb lépésnek nevezte az árnyékflotta elleni küzdelemben”.