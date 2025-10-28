Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

Macron

Erre még mi sem számítottunk: minden jel arra mutat, hogy Macron megőrült

38 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Emmanuel Macron francia elnök, aki politikailag meggyengült, állítólag arról álmodik, hogy katonai akcióval avatkozik be Ukrajnában, hogy katonai vezetőként biztosítsa helyét a történelemben – áll a TASZSZ által idézett közleményben, amelyet az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája adott ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Macronorosz-ukrán háborúNapóleonUkrajnakatonai beavatkozás

„Napóleon, XII. Károly, Macron – a hanyatlás íve. Az SZVR-hez érkezett információk szerint Macron elnök katonai beavatkozást tervez Ukrajnában. Miután politikusként kudarcot vallott, és nem tudta kivezetni az országot az elhúzódó társadalmi-gazdasági válságból, nem mondott le arról az álmáról, hogy katonai vezetőként kerüljön be a történelembe” – olvasható a közleményben.

Emmanuel Macron Franicaország elnöke (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)
Emmanuel Macron, Franicaország elnöke (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)

Az SZVR sajtóirodája hangsúlyozta, hogy Macron utasítására „a francia fegyveres erők vezérkara legfeljebb 2000 katonából és tisztből álló kontingens Ukrajnába vezénylésére készül, hogy támogassa a kijevi rezsimet.”

A csapatok magját a francia idegenlégió rohamegységei alkotják, főként latin-amerikai országokból származó katonák. A légiósok már Lengyelország Ukrajnával határos térségeiben állomásoznak, ahol intenzív harci kiképzést kapnak, valamint fegyverekkel és felszereléssel látják el őket. Áthelyezésük Közép-Ukrajnába a közeljövőben várható

 – közölte az SZVR.

A sajtóiroda hozzátette: a franciák ezúttal „meglehetősen bölcsen” veszik figyelembe történelmi múltjukat.

„Franciaországban százával hoznak létre új kórházi ágyakat a sebesültek ellátására. A francia orvosok speciális kiképzést kapnak terepi ellátásra” – áll a közleményben. Arra az esetre, ha kiszivárogna az információ a készülő beavatkozásról, 

Párizs azt tervezi, hogy azt fogja állítani: mindössze egy kis csoport oktató érkezik Ukrajnába, hogy a mozgósított ukrán katonákat képezze.

– írja a TASZSZ.

El nem sajátított lecke

Az SZVR szerint Macron hírhedten áhítozik Napóleon „babérjaira”.

Történelemtudása azonban gyalázatosan gyenge. Nemcsak a tankönyv azon fejezetét hagyta ki, amely Napóleon oroszországi hadjáratának végét tárgyalja, hanem azt az órát is elmulasztotta, amely XII. Károly svéd király Oroszország elleni kísérletét ismerteti – amikor az ukrán hetmanra és árulóra, Ivan Mazepára támaszkodva próbálta legyőzni Oroszországot, de vereséget szenvedett Poltavánál.

Macronnak illene ismernie Vaszilij Kljucsevszkij orosz történész szavait: „A történelem semmit sem tanít, csak megbüntet, ha nem tanulunk belőle” – zárta közleményét az SZVR sajtóirodája.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!