„Napóleon, XII. Károly, Macron – a hanyatlás íve. Az SZVR-hez érkezett információk szerint Macron elnök katonai beavatkozást tervez Ukrajnában. Miután politikusként kudarcot vallott, és nem tudta kivezetni az országot az elhúzódó társadalmi-gazdasági válságból, nem mondott le arról az álmáról, hogy katonai vezetőként kerüljön be a történelembe” – olvasható a közleményben.

Emmanuel Macron, Franicaország elnöke (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)

Az SZVR sajtóirodája hangsúlyozta, hogy Macron utasítására „a francia fegyveres erők vezérkara legfeljebb 2000 katonából és tisztből álló kontingens Ukrajnába vezénylésére készül, hogy támogassa a kijevi rezsimet.”

A csapatok magját a francia idegenlégió rohamegységei alkotják, főként latin-amerikai országokból származó katonák. A légiósok már Lengyelország Ukrajnával határos térségeiben állomásoznak, ahol intenzív harci kiképzést kapnak, valamint fegyverekkel és felszereléssel látják el őket. Áthelyezésük Közép-Ukrajnába a közeljövőben várható

– közölte az SZVR.

A sajtóiroda hozzátette: a franciák ezúttal „meglehetősen bölcsen” veszik figyelembe történelmi múltjukat.

„Franciaországban százával hoznak létre új kórházi ágyakat a sebesültek ellátására. A francia orvosok speciális kiképzést kapnak terepi ellátásra” – áll a közleményben. Arra az esetre, ha kiszivárogna az információ a készülő beavatkozásról,

Párizs azt tervezi, hogy azt fogja állítani: mindössze egy kis csoport oktató érkezik Ukrajnába, hogy a mozgósított ukrán katonákat képezze.

– írja a TASZSZ.

Macron dreams of a military intervention in Ukraine — Russian Foreign Intel Service warns



In despair of pulling France out of the crisis, Macron still hopes to go down in history as a military leader, the SVR added.



- Up to 2,000 soldiers and officers being prepared for… pic.twitter.com/DdzpzqooA4 — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) October 28, 2025

El nem sajátított lecke

Az SZVR szerint Macron hírhedten áhítozik Napóleon „babérjaira”.

Történelemtudása azonban gyalázatosan gyenge. Nemcsak a tankönyv azon fejezetét hagyta ki, amely Napóleon oroszországi hadjáratának végét tárgyalja, hanem azt az órát is elmulasztotta, amely XII. Károly svéd király Oroszország elleni kísérletét ismerteti – amikor az ukrán hetmanra és árulóra, Ivan Mazepára támaszkodva próbálta legyőzni Oroszországot, de vereséget szenvedett Poltavánál.

Macronnak illene ismernie Vaszilij Kljucsevszkij orosz történész szavait: „A történelem semmit sem tanít, csak megbüntet, ha nem tanulunk belőle” – zárta közleményét az SZVR sajtóirodája.