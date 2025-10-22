Ez nagyon csúnya! Magyar Péter brüsszeli főnöke gúnyolódik a békecsúcson

Manfred Weber, az EPP vezetője és Magyar Péter brüsszeli felettese, sajtónyilatkozatot adott ki az orosz–ukrán konfliktusról. A budapesti békecsúcs támogatottságáról is faggatták, amire ironikus választ adott.

Magyar Péter főnöke támadja a budapesti békecsúcsot

Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Magyar Péter főnöke az alaszkai békecsúcson gúnyolódott

Az EPP elnöke az újságírói kérdésre reagálva kijelentette, hogy teljes mértékben támogatnak minden olyan lépést, ami békét hozhat Ukrajnába. Ugyanakkor kiemelte, hogy az alaszkai találkozó semmilyen eredményt nem hozott, és az alaszkai találkozó után a bombázások és támadások csak erősödtek.

Úgy gondolom, a kérdés valójában az, hogy Putyin hajlandó-e engedni [...] vagy sem

– mondta Weber. Az EPP vezetője szerint nincs más út: Európának erősnek és egységesnek kell lennie, és bízik abban, hogy Orbán Viktor is támogatja ezt.

Remélem segít nekünk egységesíteni az európai álláspontot. Ezt szeretném látni

– tette hozzá.

Az Európai Unió a háborús kihívásokra koncentrál

Weber beszélt a drónvédelemről, a keleti határ védelméről, valamint az európai légi és űrvédelmi rendszer fejlesztéséről. Hangsúlyozta, hogy Európa védekezése gyenge lábakon áll, ami a szerződésben is komoly gondot jelent. Kitért arra, hogy a brüsszeli döntések kiemelt figyelmet igényelnek, és hangsúlyozta, hogy ez számukra csak a kezdet.

Weber üdvözölte az energiaügyi miniszterek döntését az orosz gázimport leállításáról. Korábban írtunk róla, hogy veszélyben a magyar energiabiztonság és a rezsicsökkentés.

Az EPP elnöke az Euronews Romániának adott korábbi interjúban kijelentette:

ha olyasvalaki, mint Putyin, agresszívvá válik, és megkérdőjelezi az európai életvitelünket, akkor [...] meg kell védenünk magunkat.

Kiemelte, hogy szerinte egyértelmű, hogy „Putyin továbbra is mindannyiunk ellen indít támadásokat”. Weber hangsúlyozta, hogy „az orosz támadások célkeresztjében áll az Európai Bizottság, a Tanács és más intézmények is”, ezért kell megerősíteni ezek védelmét.