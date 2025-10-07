Az Európai Parlament plenáris ülése szavaz Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután az ügy hónapok óta elhúzódik Brüsszelben.

Magyar Péter mentelmi jogáról dönt az Európai Parlament (Fotó: FERENC ISZA / AFP)

A Tisza Párt elnöke körül 2024 júniusában robbant ki a botrány, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót készített róla.

A férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta. A rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amit később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Péter európai parlamenti képviselőként mentelmi jogot élvez.

A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében fordult hivatalosan az Európai Parlamenthez, kérve a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához. Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott: a jogi bizottság hónapokon át mindössze dokumentumismertetéseket tartott, érdemi döntés nélkül.

Az ügy előadója Krzysztof Smiszek, lengyel baloldali politikus, aki Donald Tusk környezetéhez tartozik, és korábban az igazságügyi miniszter helyetteseként dolgozott. Ez is táplálta azokat a gyanúkat, hogy a folyamat mögött politikai szándék áll.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője szerint a „Weber-féle nagykoalíció” összezárt Magyar Péter védelmében, és szándékosan lassítja a folyamatot. Úgy fogalmazott: az Európai Néppárt és vezetője, Manfred Weber együttműködik a Tisza Párt vezetőjével, hogy elodázzák a felelősségre vonást.

Szűcs Gábor jogász korábban úgy vélekedett, hogy Magyar Péter „élvezi a brüsszeli elit védelmét”, és akár azt is megvárhatják, amíg az ügy elévül. Hasonló állásponton van Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója is, aki szerint a baloldali-liberális koalíció politikai okokból zár össze Magyar mögött.

A kritikusok szerint az eljárás látványos lassúsága a brüsszeli kettős mérce újabb példája, hiszen más ügyekben az Európai Parlament napok alatt dönt a mentelmi jog felfüggesztéséről.