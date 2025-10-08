Összezárt a balliberális oldal Magyar Péter mögött

Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, az Európai Parlament plenáris ülése úgy döntött, hogy nem függesztik fel Magyar Péter mentelmi jogát. Magyar Péter, a Tisza Párt-elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” kapcsán, amikor egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett valakivel. A rendőrség az eset után vizsgálatot indított, majd az ügy a Központi Nyomozó Főügyészséghez került, mert mint EP-képviselő mentelmi jog védte Magyar Pétert.
Az EP plenáris ülésén a képviselők úgy szavaztak Dobrev Klára – a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője – is megtarthatja mentelmi jogát.
Mint ismert, Dobrev Klára európai mentelmi jogának felfüggesztését egy becsületsértési per kapcsán kérte Magyarország.
A tegnapi ülésen mindössze egy szavazaton múlott Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztése is, ám Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke nem engedélyezte a voksolás megismétlését. A plenáris ülés után a szélsőbaloldali képviselőt virággal és tapssal köszöntötték, miközben a Magyarországhoz kapcsolódó ügyeket politikai alapon utasították el.
Dobrev Klára és a baloldal aktívan hozzájárult ahhoz, hogy a Tisza Párt vezetője megtarthassa mentelmi jogát. A szavazás egyértelműen rávilágít arra, hogy az uniós intézmények kettős mércét alkalmaznak. Magyar Péter megvédése azonban nem ingyen történt. A Tisza Párt olyan lépéseket tervezne, mint Ukrajna feltétel nélküli támogatása, a migránstáborok megnyitása, a rezsicsökkentés megszüntetése és a progresszív adózás bevezetése – vagyis gyakorlatilag az Európai Néppárt programját valósítaná meg Magyarországon – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán.
A magyar kormányfő Facebook-oldalán azt írta, „a brüsszelieknek már semmi sem drága. Bárkinek hajlandóak falazni, ha az segít letéríteni Magyarországot a saját útjáról. Jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, ők mindenkit tisztára mosnak.“
És megdöbbentő, mert az újkori magyar demokrácia története során olyan még sosem fordult elő, hogy az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében legyen. Tegnap óta ott van.