Összezárt a balliberális oldal Magyar Péter mögött

Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, az Európai Parlament plenáris ülése úgy döntött, hogy nem függesztik fel Magyar Péter mentelmi jogát. Magyar Péter, a Tisza Párt-elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” kapcsán, amikor egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett valakivel. A rendőrség az eset után vizsgálatot indított, majd az ügy a Központi Nyomozó Főügyészséghez került, mert mint EP-képviselő mentelmi jog védte Magyar Pétert.

Magyar Péter (Fotó: FERENC ISZA / AFP)

Az EP plenáris ülésén a képviselők úgy szavaztak Dobrev Klára – a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője – is megtarthatja mentelmi jogát.

Mint ismert, Dobrev Klára európai mentelmi jogának felfüggesztését egy becsületsértési per kapcsán kérte Magyarország.

A tegnapi ülésen mindössze egy szavazaton múlott Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztése is, ám Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke nem engedélyezte a voksolás megismétlését. A plenáris ülés után a szélsőbaloldali képviselőt virággal és tapssal köszöntötték, miközben a Magyarországhoz kapcsolódó ügyeket politikai alapon utasították el.

A baloldal mentette meg Magyar Pétert

Dobrev Klára és a baloldal aktívan hozzájárult ahhoz, hogy a Tisza Párt vezetője megtarthassa mentelmi jogát. A szavazás egyértelműen rávilágít arra, hogy az uniós intézmények kettős mércét alkalmaznak. Magyar Péter megvédése azonban nem ingyen történt. A Tisza Párt olyan lépéseket tervezne, mint Ukrajna feltétel nélküli támogatása, a migránstáborok megnyitása, a rezsicsökkentés megszüntetése és a progresszív adózás bevezetése – vagyis gyakorlatilag az Európai Néppárt programját valósítaná meg Magyarországon – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán.

A döntésre Orbán Viktor is reagált

A magyar kormányfő Facebook-oldalán azt írta, „a brüsszelieknek már semmi sem drága. Bárkinek hajlandóak falazni, ha az segít letéríteni Magyarországot a saját útjáról. Jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, ők mindenkit tisztára mosnak.“