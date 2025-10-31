Hírlevél

Magyar Péter

Magyar Péter az agresszív Tusk politikáját hozná Magyarországra

Marcin Romanowski korábbi lengyel igazságügyi miniszter-helyettes szerint Magyarország most ugyanannak a politikai játékkönyvnek a kezdetén áll, amely Lengyelországban Donald Tusk hatalomra kerüléséhez vezetett: békülékeny mosolyok, „új kezdet” és nemzeti egység ígérete — majd intézményi térfoglalás és politikai leszámolások. A Brussels Signalban megjelent elemzés arra figyelmeztet: Magyar Péter kommunikációja és támogatói köre feltűnően emlékeztet a lengyel forgatókönyvre, de Magyarország még időben tanulhat a lengyel példából, mielőtt ugyanabba a csapdába lépne.
Magyar PéterLengyelországDonald TuskMagyarország

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes szerint Magyarország olyan politikai forgatókönyvvel nézhet szembe, amelyet Lengyelország már végigélt Donald Tusk hatalomra kerülésekor: mosolygó ígéretekkel induló „új kezdet”, majd hatalmi térfoglalás, intézményi átrendezés és politikai leszámolások. A Brussels Signal konzervatív portálon megjelent véleménycikk azt állítja, hogy Magyar Péter számos ponton Tusk mintáját követi, és mögötte is ugyanazok a külföldi támogató körök sorakoznak fel.

Figyelmeztettek a Magyar Péter által jelentett veszélyre (Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto)
Figyelmeztettek a Magyar Péter által jelentett veszélyre (Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto)

Romanowski szerint az október 23-i megemlékezés ismét megmutatta, hogy a magyar nemzet a szabadság és a szuverenitás mellett áll ki — ahogy tette 1956-ban is. Ezt a történelmi tapasztalatot szerinte Orbán Viktor és a Fidesz jól érti, és erre építette politikáját: a nemzeti önrendelkezés védelmét, a migráció, az uniós központosítás és a kulturális nyomás elleni fellépést, amelyben sokáig Lengyelország is szövetséges volt.

A cikk szerint a lengyel fordulat 2023-ban történt, amikor „globalista erők” kerültek hatalomra, Tusk pedig békülékeny retorikával jutott pozícióba — majd ezt „politikai tisztogatás, intézményi kontroll és ideológiai megfelelés” követte. Romanowski úgy látja: hasonló kommunikációs panelek — „mosolygó ország”, „új kezdet”, „nemzeti megbékélés” — jelentek meg Magyarországon is, miközben a háttérben ugyanaz a külső támogatással működő hatalomtechnika rajzolódik ki. 

Magyar Péter körül szerinte ugyanúgy a „demokratikus blokk” illúziója épül, miközben konkrét szakpolitikai tartalom kevés látható.

A lengyel politikus szerint ha ez a modell jut érvényre Magyarországon, akkor a valódi megbékélés helyett politikai revánspolitika, intézményi tisztogatások és külső megfelelési kényszerek várhatók. Ugyanakkor úgy véli: Magyarország ma előnyben van, mert „még időben tanulhat Lengyelország hibáiból, mielőtt bezárulna a csapda”, és így megvédheti saját szuverenitását.

 

