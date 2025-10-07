Hírlevél

Rendkívüli

Atomcsapásról beszél az orosz ezredes, ha az ukránok ezt megteszik

Magyar Péter

Itt az Európai Parlament döntése Magyar Péterről

Hosszú hónapok óta elhúzódó ügyben hozott döntést az Európai Parlament plenáris ülése: a képviselők arról határoztak, felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát. A Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” nyomán, miután Magyar egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival.
Magyar Pétermentelmi jogEurópai Parlament

Az Európai Parlament plenáris ülése határozott Magyar Péter ügyében. A döntés értelmében a Tisza Párt vezetőjének nem függesztik fel mentelmi jogát.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Mint ismert, a Tisza Párt elnöke körül 2024 júniusában robbant ki a botrány, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen  összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót készített róla. A férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.

Az eset után a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Pétert európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi.

A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan kérte az Európai Parlamenttől a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához. Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott: a jogi bizottság hónapokon át csak dokumentumismertetéseket tartott, érdemi döntés nélkül. Az ügy előadója Krzysztof Smiszek lengyel baloldali politikus, Donald Tusk környezetéhez tartozó egykori igazságügyi miniszterhelyettes, ami tovább erősítette a gyanút, hogy a folyamat mögött politikai szándék állhat.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője korábban úgy fogalmazott, hogy 

a „Weber-féle nagykoalíció” összezárt Magyar Péter védelmében, és szándékosan lassítja az eljárást. Hozzátette: az Európai Néppárt és vezetője, Manfred Weber együttműködik a Tisza Párt elnökével a felelősségre vonás elodázása érdekében.

A kritikusok szerint az eljárás feltűnő lassúsága a brüsszeli kettős mérce újabb példája, hiszen más ügyekben az Európai Parlament gyakran napok alatt dönt a mentelmi jog felfüggesztéséről. Többen úgy vélik, hogy a baloldali-liberális koalíció politikai okokból zár össze Magyar mögött, aki „élvezi a brüsszeli elit védelmét”, és akár azt is megvárhatják, amíg az ügy elévül.

 

