Itt az Európai Parlament döntése Magyar Péterről

Az Európai Parlament plenáris ülése határozott Magyar Péter ügyében. A döntés értelmében a Tisza Párt vezetőjének nem függesztik fel mentelmi jogát.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Mint ismert, a Tisza Párt elnöke körül 2024 júniusában robbant ki a botrány, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót készített róla. A férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.

Az eset után a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel Magyar Pétert európai parlamenti képviselőként mentelmi jog védi.

A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan kérte az Európai Parlamenttől a mentelmi jog felfüggesztését a nyomozás folytatásához. Az eljárás azonban feltűnően elhúzódott: a jogi bizottság hónapokon át csak dokumentumismertetéseket tartott, érdemi döntés nélkül. Az ügy előadója Krzysztof Smiszek lengyel baloldali politikus, Donald Tusk környezetéhez tartozó egykori igazságügyi miniszterhelyettes, ami tovább erősítette a gyanút, hogy a folyamat mögött politikai szándék állhat.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője korábban úgy fogalmazott, hogy

a „Weber-féle nagykoalíció” összezárt Magyar Péter védelmében, és szándékosan lassítja az eljárást. Hozzátette: az Európai Néppárt és vezetője, Manfred Weber együttműködik a Tisza Párt elnökével a felelősségre vonás elodázása érdekében.

A kritikusok szerint az eljárás feltűnő lassúsága a brüsszeli kettős mérce újabb példája, hiszen más ügyekben az Európai Parlament gyakran napok alatt dönt a mentelmi jog felfüggesztéséről. Többen úgy vélik, hogy a baloldali-liberális koalíció politikai okokból zár össze Magyar mögött, aki „élvezi a brüsszeli elit védelmét”, és akár azt is megvárhatják, amíg az ügy elévül.