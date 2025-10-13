Őket hívta fel a magyar túsz a szabadulása után

A héber nyelvű médiumok beszámolói szerint a Hamász által fogva tartott utolsó 13 élő túszt is átadták a Vöröskeresztnek. Ez azt jelenti, hogy a Hamász már nem tart fogva egyetlen túszt sem. Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Omri Mirán, a magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából és két év után most először láthatta családját egy videóhívás keretében.

A magyar túsz, Omri Miran is kiszabadult a Hamász fogságából

Fotó: KAYLA BARTKOWSKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A férfit ma reggel engedte szabadon a Hamász terrorszervezet és egy tableten keresztül beszélt Roni nevű, 4 éves, és Alma nevű, 2 éves lányával a Re’im katonai bázisról. A kislányok most más családtagokkal együtt várnak az apjukra a tel-avivi Ichilov kórházban. A héber sajtó jelentése szerint ma lezárult az évek óta tartó izraeli túszdráma és már csak 28 túsz holttestének átadása maradt hátra.