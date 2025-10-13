Hírlevél

Rendkívüli

Két gyorsvonat ütközött Szádalmásnál, legalább százan megsérültek – videó

Hamász

Őket hívta fel a magyar túsz a szabadulása után

Omri Mirán, aki két év fogság után szabadult ki a Hamász fogságából, ma először beszélhetett kislányaival, Roni-val és Almával. A hívásra egy katonai bázison került sor, ahol jelen volt apja és felesége is. Több mint két év után a magyar túsz szenvedése is véget ért.
HamásztúszIzrael

A héber nyelvű médiumok beszámolói szerint a Hamász által fogva tartott utolsó 13 élő túszt is átadták a Vöröskeresztnek. Ez azt jelenti, hogy a Hamász már nem tart fogva egyetlen túszt sem. Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Omri Mirán, a magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából és két év után most először láthatta családját egy videóhívás keretében.

A magyar túsz, Omri Miran is kiszabadult a Hamász fogságából
Fotó: KAYLA BARTKOWSKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A férfit ma reggel engedte szabadon a Hamász terrorszervezet és egy tableten keresztül beszélt Roni nevű, 4 éves, és Alma nevű, 2 éves lányával a Re’im katonai bázisról. A kislányok most más családtagokkal együtt várnak az apjukra a tel-avivi Ichilov kórházban. A héber sajtó jelentése szerint ma lezárult az évek óta tartó izraeli túszdráma és már csak 28 túsz holttestének átadása maradt hátra.

 

