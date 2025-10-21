Újabb botrányos ukrán támadás Magyarország ellen

A magyar miniszterelnök múlt heti bejelentése, miszerint Budapest adna otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójának, diplomáciai sokkot okozott Európában. Brüsszel eközben igyekszik fenntartani a látszatot, hogy továbbra is kézben tartja az eseményeket – Ursula von der Leyen és António Costa videókonferencián egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel. A háttérben azonban egyre nő a feszültség: több uniós tagállam már nem hajlandó tovább növelni Ukrajna pénzügyi támogatását – írja az Euractiv. A vezető ukrán politikus eközben ismét Magyarországot támadta.
Az Európai Unió hónapok óta minden erejével azon dolgozik, hogy részt vehessen bármilyen, Vlagyimir Putyinnal folytatott ukrajnai béketárgyaláson.
Ironikus módon végül elérték céljukat – igaz, nem úgy, ahogy remélték: Orbán Viktor személyében kaptak képviseletet.
A magyar miniszterelnök múlt héten közölte, hogy ő lesz a házigazdája Donald Trump és az orosz elnök közötti békekezdeményezésnek. A hír diplomáciai lavinát indított el Európában: a nyugati fővárosokban egymást érték a reakciók, sokan a háborúpártiak közül ugyanis Orbán Viktor békét célzó lépéseit oroszbarát engedékenységként értelmezik.
Az európai vezetők mindeközben igyekeznek azt a benyomást kelteni, mintha továbbra is ők tartanák kézben a történéseket. Pénteken Ursula von der Leyen és António Costa is bekapcsolódott az uniós tagállamok vezetőinek videókonferenciájába Volodimir Zelenszkijjel, aki nemrég tért vissza csalódást keltő washingtoni útjáról.
Az ukrán elnök a Fehér Házban folytatott megbeszéléseken ugyanis nem tudott megállapodni a Tomahawk rakéták szállításáról, ami újabb diplomáciai kudarcnak számít Kijev számára.
Az EU külügyminiszterei, akik luxemburgi székhelyükön fogadják ukrán partnerüket, Andrij Szibihát, ma várhatóan Magyarország központi szerepét elemzik. Bár a budapesti Putyin–Trump-találkozó időpontja még nincs kitűzve,
Orbán Viktor máris politikai győzelemként könyvelheti el a fejleményeket.
A miniszterelnök diadala éppen akkor következik, amikor Ukrajna számára nyújtott pénzügyi támogatás lendülete megakadt, és az uniós tagállamok között egyre hangosabbá válnak a bírálatok.
Robert Fico is blokkolja az Oroszország elleni tizenkilencedik szankciócsomagot.
Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását sem. Az Unióba igyekvő ukránok azonban újabb támadást indítottak, nem csak Magyarországot becsmérlik, hanem Brüsszelt is kifigurázzák.
Mi az EU hatalma, ha egy ilyen tiszteletreméltó Unió nem tud elbánni egyetlen nem túl nagy országgal?
– kérdezte Olekszandr Kornyijenko, az ukrán Rada első alelnöke.
Kornyijenko szerint a haladás hiányát nehéz megmagyarázni képviselőtársainak, és „igazságtalanságnak tűnik, mert az ukránok most az Európai Unió zászlójával a hátukon halnak meg”.
