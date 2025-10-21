Újabb botrányos ukrán támadás Magyarország ellen

A magyar miniszterelnök múlt heti bejelentése, miszerint Budapest adna otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójának, diplomáciai sokkot okozott Európában. Brüsszel eközben igyekszik fenntartani a látszatot, hogy továbbra is kézben tartja az eseményeket – Ursula von der Leyen és António Costa videókonferencián egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel. A háttérben azonban egyre nő a feszültség: több uniós tagállam már nem hajlandó tovább növelni Ukrajna pénzügyi támogatását – írja az Euractiv. A vezető ukrán politikus eközben ismét Magyarországot támadta.

A háborúpárti Brüsszel továbbra sem érti, miért nem ülhet ott a békéről szóló tárgyalóasztalnál Fotó: AFP

Az Európai Unió hónapok óta minden erejével azon dolgozik, hogy részt vehessen bármilyen, Vlagyimir Putyinnal folytatott ukrajnai béketárgyaláson.

Ironikus módon végül elérték céljukat – igaz, nem úgy, ahogy remélték: Orbán Viktor személyében kaptak képviseletet.

A magyar miniszterelnök múlt héten közölte, hogy ő lesz a házigazdája Donald Trump és az orosz elnök közötti békekezdeményezésnek. A hír diplomáciai lavinát indított el Európában: a nyugati fővárosokban egymást érték a reakciók, sokan a háborúpártiak közül ugyanis Orbán Viktor békét célzó lépéseit oroszbarát engedékenységként értelmezik.

Az európai vezetők mindeközben igyekeznek azt a benyomást kelteni, mintha továbbra is ők tartanák kézben a történéseket. Pénteken Ursula von der Leyen és António Costa is bekapcsolódott az uniós tagállamok vezetőinek videókonferenciájába Volodimir Zelenszkijjel, aki nemrég tért vissza csalódást keltő washingtoni útjáról.

Az ukrán elnök a Fehér Házban folytatott megbeszéléseken ugyanis nem tudott megállapodni a Tomahawk rakéták szállításáról, ami újabb diplomáciai kudarcnak számít Kijev számára.

Az EU külügyminiszterei, akik luxemburgi székhelyükön fogadják ukrán partnerüket, Andrij Szibihát, ma várhatóan Magyarország központi szerepét elemzik. Bár a budapesti Putyin–Trump-találkozó időpontja még nincs kitűzve,

Orbán Viktor máris politikai győzelemként könyvelheti el a fejleményeket.

A miniszterelnök diadala éppen akkor következik, amikor Ukrajna számára nyújtott pénzügyi támogatás lendülete megakadt, és az uniós tagállamok között egyre hangosabbá válnak a bírálatok.