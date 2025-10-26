Malajzia kerül a nemzetközi figyelem középpontjába – videó

Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök fogadja a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) vezetőit a 47. éves csúcstalálkozón, amely vasárnap kezdődik Kuala Lumpurban. A találkozón Donald Trump amerikai elnök mellett többek között Dél-Afrika, Brazília, Dél-Korea és Kína vezetői is részt vesznek. A csúcstalálkozó központi témája az „Inkluzivitás és fenntarthatóság”, és a világ legfontosabb gazdasági és politikai szereplőit hozza egy asztalhoz.

Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök fogadja a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) vezetőit a 47. éves csúcstalálkozón Fotó: AFP

Malajzia kerül a nemzetközi figyelem középpontjába

Több mint 10 000 rendőrt vezényeltek a malajziai fővárosba a biztonság érdekében. Trump részt vesz az ASEAN-vezetőkkel tartandó vacsorán, ahol tanúja lesz Kambodzsa és Thaiföld közötti békeszerződés aláírásának is. A résztvevők között van Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök, Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök, Lee Jae-myung dél-koreai elnök, Li Csiang kínai miniszterelnök és Takaicsi Szanae, Japán első női miniszterelnöke – számolt be róla az AA.

Számos más ország vezetői, köztük Anthony Albanese ausztrál, Mark Carney kanadai és Christopher Luxon új-zélandi miniszterelnök is jelen lesznek.

Exciting times! 🌏✈️ Canada’s focus on expanding markets and creating opportunities for workers and businesses is exactly what global collaboration needs. Wishing a productive ASEAN Summit! 🤝🇨🇦#AseanSummit pic.twitter.com/0FbsNrNjJJ — Diplomat Times (@diplomattimes) October 25, 2025

Az ASEAN tagjai közül Brunei, Indonézia, Szingapúr, Kambodzsa, Vietnám, a Fülöp-szigetek, Laosz és Thaiföld vezetői, valamint Kelet-Timor elnöke is részt vesznek, miközben Kelet-Timor hivatalosan a blokk 11. tagjává válik.

Az ENSZ, a Világbank, az IMF képviselői, valamint Narendra Modi indiai miniszterelnök virtuálisan csatlakoznak a megbeszélésekhez.

Narendra Modi indiai miniszterelnök virtuálisan csatlakozik a megbeszélésekhez, Trump részt vesz Fotó: AFP

Oroszországot a csúcson Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes képviseli, mivel Vlagyimir Putyin nem vesz részt a találkozón, és Mianmar katonai vezetését 2021 óta nem hívják meg.

A csúcstalálkozón a belső megbeszélések mellett a legfontosabb párbeszédpartnerekkel, köztük az Egyesült Államokkal, Kínával és Japánnal is tárgyalások várhatók.

Kiemelt témák a vámok, a regionális kereskedelem – különösen a RCEP – és a gazdasági együttműködés fejlesztése lesznek. A találkozó napirendjén szerepel a mianmari rohingyák helyzete, a vitatott Dél-Kínai-tengeri feszültségek, valamint várhatóan nyilatkozat születik a gázai tűzszünetről is, amely október 10. óta van érvényben az izraeli erők és a Hamász között.