Malajzia kerül a nemzetközi figyelem középpontjába – videó

Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök fogadja a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) vezetőit a 47. éves csúcstalálkozón, amely vasárnap kezdődik Kuala Lumpurban. A találkozón Donald Trump amerikai elnök mellett többek között Dél-Afrika, Brazília, Dél-Korea és Kína vezetői is részt vesznek. A csúcstalálkozó központi témája az „Inkluzivitás és fenntarthatóság”, és a világ legfontosabb gazdasági és politikai szereplőit hozza egy asztalhoz.
Malajzia kerül a nemzetközi figyelem középpontjába
Több mint 10 000 rendőrt vezényeltek a malajziai fővárosba a biztonság érdekében. Trump részt vesz az ASEAN-vezetőkkel tartandó vacsorán, ahol tanúja lesz Kambodzsa és Thaiföld közötti békeszerződés aláírásának is. A résztvevők között van Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök, Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök, Lee Jae-myung dél-koreai elnök, Li Csiang kínai miniszterelnök és Takaicsi Szanae, Japán első női miniszterelnöke – számolt be róla az AA.
Számos más ország vezetői, köztük Anthony Albanese ausztrál, Mark Carney kanadai és Christopher Luxon új-zélandi miniszterelnök is jelen lesznek.
Az ASEAN tagjai közül Brunei, Indonézia, Szingapúr, Kambodzsa, Vietnám, a Fülöp-szigetek, Laosz és Thaiföld vezetői, valamint Kelet-Timor elnöke is részt vesznek, miközben Kelet-Timor hivatalosan a blokk 11. tagjává válik.
Az ENSZ, a Világbank, az IMF képviselői, valamint Narendra Modi indiai miniszterelnök virtuálisan csatlakoznak a megbeszélésekhez.
Oroszországot a csúcson Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes képviseli, mivel Vlagyimir Putyin nem vesz részt a találkozón, és Mianmar katonai vezetését 2021 óta nem hívják meg.
A csúcstalálkozón a belső megbeszélések mellett a legfontosabb párbeszédpartnerekkel, köztük az Egyesült Államokkal, Kínával és Japánnal is tárgyalások várhatók.
Kiemelt témák a vámok, a regionális kereskedelem – különösen a RCEP – és a gazdasági együttműködés fejlesztése lesznek. A találkozó napirendjén szerepel a mianmari rohingyák helyzete, a vitatott Dél-Kínai-tengeri feszültségek, valamint várhatóan nyilatkozat születik a gázai tűzszünetről is, amely október 10. óta van érvényben az izraeli erők és a Hamász között.
Az indiai miniszterelnök nem vesz részt a Malajziában megrendezett 47. ASEAN-csúcstalálkozón. Narendra Modi csupán online formában jelentkezik be idén, így egész biztosan nem találkozik majd Donald Trump amerikai elnökkel – írta néhány napja a Times of India.
Az X-en közzétett bejegyzésében Narendra Modi indiai miniszterelnök arról írt, hogy baráti hangvételű megbeszélést folytatott Anwar Ibrahim malajziai kormányfővel, és sok sikert kívánt neki a közelgő csúcstalálkozókhoz.
Bár Narendra Modi nyilvánosan tagadta a vádakat, Trump szerint végül sikerült megállapodásra jutni arról, hogy India nem vásárol több orosz olajat. A miniszterelnök távolmaradását többen a konfrontáció elkerülésével magyarázzák, hivatalosan azonban a közelgő díváli, a fény ünnepe miatt marad távol a csúcstalálkozótól.