Így reagált a zsidó közösség a manchesteri zsinagóga elleni támadásra

Két ember meghalt, három pedig megsérült és kórházba került, miután egy férfi csütörtök reggel autójával Manchesterben a crumpsalli Heaton Park Hebrew Congregation zsinagógája előtt állók közé hajtott, majd késsel támadt rájuk. Az áldozatok az 53 éves Adrian Daulby és a 66 éves Melvin Cravitz voltak. Később kiderült, hogy egyiküket az egyik rendőr találta el, miközben a támadót lelőtték – írja a BBC.

A rendőrség nyomokat keres a manchesteri Heaton Park Hebrew Congregation zsinagógánál történt késelés helyszínén Fotó: GIANNIS ALEXOPOULOS / ANADOLU

Nathan Kedem, a környéken élő férfi azt mondta, hogy „nem igazán lepte meg” a támadás.

Alig aludtam az éjjel, és másnap reggel mindez szó szerint az ajtóm küszöbéig ért

– tette hozzá.

Kedem és családja húsz évvel ezelőtt költözött Izraelből az Egyesült Királyságba biztonsági okokból. „Most nagyon össze vagyok zavarodva – hol lehet egyáltalán biztonságban az ember?” – fogalmazott.

Korábban önkéntesként dolgozott a Community Security Trustnál, és részt vett gyermekei iskolájának biztonsági felügyeletében is. „Amikor az utcasarkon állsz, óhatatlanul eszedbe jut: csak egy pillanat döntésén múlik, hogy valaki cselekszik – és te nem tehetsz ellene semmit” – magyarázta a lapnak.

Már húsz éve is voltak antiszemita megnyilvánulások, de az utóbbi években különösen megszaporodtak. Két hónappal ezelőtt, amikor taxival mentem a repülőtérre, a sofőr számos zsidóellenes megjegyzést tett. Ez azért is sokkolt minket, mert nem tudhatta, hogy zsidók vagyunk

– emlékezett vissza.

Sam, a zsinagóga mögött élő ortodox zsidó férfi úgy nyilatkozott, a támadás megrázta, de nem lepte meg. Szerinte az utóbbi időben „már elég csak zsidónak kinézni ahhoz, hogy célponttá váljon valaki”. Elmondása szerint gyakran kiabálnak utánuk az autókból, csak azért, hogy megfélemlítsék őket.

„Most félelemben élünk” – fogalmazott.

Sam felismerte a támadót, Melvin Cravitzt a hírekből.

Ismertük a környékről, gyakran beszélgetett, kedves és szelíd ember volt.

David Elkouby, egy ortodox zsidó férfi, aki a támadás helyszínével szemben lakik, és a broughtoni biztonsági csoport tagja, úgy nyilatkozott: „Őszintén szólva biztonságban érzem magam, de csak azért, mert a körülöttünk élő szomszédaink erős támogatást nyújtanak.”