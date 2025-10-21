Megszólalt a manchesteri terrortámadás sebesültje – megdöbbentő, amit mondott

Visszatért a Heaton Park-i zsinagógába a manchesteri terrortámadás sebesültje, Yoni Finlay – számol be róla a Sky News hírtelevízió.

III. Károly király ellátogatott a manchesteri terrortámadás helyszínére (Fotó: AFP)

A terrortámadás során Finlay azok között volt, akik hősiesen próbálták megakadályozni, hogy a támadó, Jihad al Shamie bejusson az épületbe. A rendőrség végül lelőtte a merénylőt, de az egyik golyó áthatolt a zsinagóga ajtaján, megsebesítve Finlay-t és megölve Adrian Daulbyt.

Könnyebb volt visszatérni, mint gondoltam, köszönhetően a rengeteg szeretetnek és támogatásnak

– mondta Finlay.

Ugyanakkor nehéz is, mert tudom, hogy szerencsés vagyok, hiszen nem mindenki élte túl. Ők az igazi hősök

– tette hozzá Finlay, aki túlélő hét órás műtéten esett át a támadás napján.

Félelmetes, amikor az emberek csak imádkozni szeretnének menni a zsinagógába, és közben rettegniük kell. Nem szabadna félnünk attól, hogy elmegyünk a zsinagógába

– hangsúlyozta a terrortámadás túlélője.

Finlay III. Károly királlyal is találkozott, aki személyesen látogatott el a crumpsalli zsinagógába, hogy kifejezze együttérzését és támogatását.

Sokan azt mondták, hogy (a terrortámadás) sokkoló volt, de nem volt meglepetés, ami a népünkkel történt. Tehát az, hogy a király eljött és kifejezte támogatását, törődését, és sok időt szánt ránk, sokat jelentett

– mesélte.

A túlélő kiemelte a közösség összefogásának erejét is. Elmondta, hogy a támadás óta rengeteg jókívánságot kapott mind a zsinagógán belülről, mind kívülről. Részt vett egy istentiszteleten, ahol több mint ezer ember volt jelen „a közösség minden rétegéből”, amit „abszolút hihetetlennek” nevezett.

Látod a szeretetet, látod a törődést – és ez segít. Mi egy nagyon különleges közösség vagyunk

– vélekedett.

Három héttel ezelőtt az emberiség legrosszabb oldalát láttam, most pedig a legjobbat

– mondta Yoni Finlay.