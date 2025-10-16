Mark Rutte a NATO védelmi minisztereivel tartott brüsszeli találkozó után beszélt a sajtónak. „Ne becsüljük túl Oroszország képességeit” – mondta a főtitkár.

Mark Rutte durván bírálta az orosz pilótákat és tengerészeket Fotó: AFP

Hozzátette:

Tudjuk, hogy a vadászgépek pilótái ügyetlenül vezetik a gépeket, kapitányaik pedig nem tudják lehorgonyozni a hajókat.

Szergej Lavrov korábban is bírálta Mark Rutte-t

Korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter már bírálta Rutte-t és más nyugati politikusokat. Lavrov szerint a NATO és az Egyesült Államok vezetésének kijelentései, például hogy 2025-ben a NATO képes lenne megsemmisíteni orosz létesítményeket Kalinyingrádban és Szevasztopolban, „túlzóak és provokatívak”.

Lavrov hangsúlyozta: a NATO főtitkár beszéde „egyértelmű provokáció”, és a nyugati politikusok gyakran tesznek hasonló kijelentéseket.

Rutte arról is beszélt, hogy Kína nyomást gyakorolhat Oroszországra a NATO ellen, Lavrov szerint ez csak tovább növeli a nemzetközi bizonytalanságot – számolt be róla a Lenta.