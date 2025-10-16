Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Mark Rutte

Mark Rutte durván nekiment az oroszoknak

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A NATO főtitkára, Mark Rutte brüsszeli sajtótájékoztatóján „ügyetlennek” nevezte az orosz pilótákat és hajóskapitányokat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a nyugati politikusok provokatív kijelentései növelik a feszültséget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mark RutteOroszországfőtitkárpilótabeszédprovokációNATO

Mark Rutte a NATO védelmi minisztereivel tartott brüsszeli találkozó után beszélt a sajtónak. „Ne becsüljük túl Oroszország képességeit” – mondta a főtitkár. 

Mark Rutte durván bírálta az orosz pilótákat és tengerészeket
Mark Rutte durván bírálta az orosz pilótákat és tengerészeket Fotó: AFP

Hozzátette: 

Tudjuk, hogy a vadászgépek pilótái ügyetlenül vezetik a gépeket, kapitányaik pedig nem tudják lehorgonyozni a hajókat.

Szergej Lavrov korábban is bírálta Mark Rutte-t 

Korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter már bírálta Rutte-t és más nyugati politikusokat. Lavrov szerint a NATO és az Egyesült Államok vezetésének kijelentései, például hogy 2025-ben a NATO képes lenne megsemmisíteni orosz létesítményeket Kalinyingrádban és Szevasztopolban, „túlzóak és provokatívak”.

Lavrov hangsúlyozta: a NATO főtitkár beszéde „egyértelmű provokáció”, és a nyugati politikusok gyakran tesznek hasonló kijelentéseket. 

Rutte arról is beszélt, hogy Kína nyomást gyakorolhat Oroszországra a NATO ellen, Lavrov szerint ez csak tovább növeli a nemzetközi bizonytalanságot – számolt be róla a Lenta.

 

Retteghet Putyin: brutális fejlesztésekbe kezd a NATO Ukrajna támogatásával
Szaly-Bobrovniczky Kristóf a NATO-csúcson: Európának is a béke útját kell választania
A britek megfenyegették Oroszországot: "Ha a NATO veszélyben van, cselekedni fogunk"

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!