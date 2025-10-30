Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke az X közösségi hálózaton válaszolt egy felhasználó provokatív javaslatára, miszerint Belgiumot kellene felhasználni a Poszeidon fegyverrendszer tesztelésére – számolt be róla a RIA Novosztyi.

Medvegyev: „Akkor Belgium eltűnik” – így reagált a Poszeidon belgiumi tesztelésének ötletére Fotó: AFP

A SelfMade néven regisztrált felhasználó azt írta Medvegyev bejegyzése alá:

Úgy gondolom, több tesztre van szükség... Belgiumot használva tesztpályaként.

Medvegyev erre röviden, de egyértelműen reagált:

Akkor Belgium eltűnik.

Congratulations to all of Russia's friends (and especially the imbecile Belgian Minister of Defence) on the successful test of the Poseidon nuclear-powered underwater drone. Unlike the Burevestnik, the Poseidon can be considered a true doomsday weapon ⚡️💀 — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 29, 2025

A válasz azután született, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban bejelentette: Oroszország kedden tesztelte a Poszeidon tengeralattjárót. A fegyvert Medvegyev saját szavai szerint az „ítéletnap fegyverének” tekinti, amely képes lenne teljesen elpusztítani akár egy kisebb országot is.

A Poszeidon egy nukleáris meghajtású, autonóm tengeralattjáró, amelyet az orosz haditengerészet stratégiai eszközei között tartanak számon.

