Medvegyev: „Akkor Belgium eltűnik”

Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke az X közösségi hálózaton válaszolt egy felhasználó provokatív javaslatára, miszerint Belgiumot kellene felhasználni a Poszeidon fegyverrendszer tesztelésére – számolt be róla a RIA Novosztyi.
A SelfMade néven regisztrált felhasználó azt írta Medvegyev bejegyzése alá:
Úgy gondolom, több tesztre van szükség... Belgiumot használva tesztpályaként.
Medvegyev erre röviden, de egyértelműen reagált:
Akkor Belgium eltűnik.
A válasz azután született, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban bejelentette: Oroszország kedden tesztelte a Poszeidon tengeralattjárót. A fegyvert Medvegyev saját szavai szerint az „ítéletnap fegyverének” tekinti, amely képes lenne teljesen elpusztítani akár egy kisebb országot is.
A Poszeidon egy nukleáris meghajtású, autonóm tengeralattjáró, amelyet az orosz haditengerészet stratégiai eszközei között tartanak számon.
