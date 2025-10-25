Megtiltották egy keresztény film vetítését Franciaországban

Hírlevél

Marseille polgármestere a szekularizmus tiszteletben tartása végett betiltotta a Sacré Coeur (Szent Szív) című keresztény film vetítését. A film rendezője szerint Franciaországban egyre nagyobb probléma a kereszténység cenzúrája.
Franciaországkereszténységszekularizmus

Marseille polgármestere, Benoit Payan lemondta a Sacré Coeur (Szent Szív) című keresztény film vetítését egy köztulajdonban lévő helyszínen, azzal érvelve, hogy az nem tartja tiszteletben Franciaország szekularizmusát. A film rendezője szerint Franciaországban egyre nagyobb probléma a keresztény hit és a keresztények cenzúrázása – írja a Brussels Signal.

Franciaországban már a mozikból is száműznék a kereszténységet
Franciaországban már a mozikból is száműznék a kereszténységet 
Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

A vetítést a város XI. kerületében, a Buzine-i kastélyban tartották volna. Indoklásában a republikánus politikus egy 1905-ös törvényre hivatkozott, amely szigorúan szétválasztja a vallást és az államot Franciaországban. Payan indoklásban azt írta: a tiltás a törvény szigorú alkalmazásán és az ügyben kialakult joggyakorlaton alapul, amely Franciaországban a hatóságok által üzemeltetett összes helyszínre vonatkozik. 

A film társrendezője, Steve Gunnel csalódottságának és felháborodásának adott hangot. „Nem bírom tovább, hogy félreállítanak, hogy nem beszélhetek többé karácsonyról vagy húsvétról. Vannak katolikusok Franciaországban, és ezt el kell fogadnunk” – nyilatkozta Gunnel. 

Míg Payan azzal érvelt, hogy a film lemondásának „semmi köze a film értékeléséhez vagy a szólásszabadság, illetve az alkotás szabadságának korlátozására irányuló vágyhoz”, számos marseille-i jobboldali politikai személyiség elítélte azt. 

Martine Vassal, aki a republikánusok jobboldali szárnyához tartozik és aki indul a jövő évi polgármester választáson Marseilleben „felkavarónak” nevezete az esetet és jelezte: felveszik a kapcsolatot a film producerével.

Ez nem az első alkalom, hogy a francia hatóságok nyomás alá kerülnek a nyilvános helyeken elhangzó vallási megnyilvánulások miatt.

Ian Brossat és Pierre Ouzoulias kommunista szenátorok 2024-ben felszólították a francia kormányt, hogy avatkozzon közbe az általuk „fundamentalista” keresztény tüntetések ellen. Erre azután került sor, hogy Párizsban számos utcai imára került sor, amelyek célja az olimpiai játékok megnyitó ünnepségének „istenkáromlásáért” való vezekelése volt.

 

