Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

Lengyelországot és a balti államokat tette részben felelőssé az orosz–ukrán háború kirobbanásáért Angela Merkel volt német kancellár – számol be róla a Bild német napilap.

Angela Merkel 2021-ben tárgyalni szeretett volna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel (Fotó: AFP)

Merkel szerint a négy ország magatartása hozzájárult ahhoz, hogy megszakadtak a tárgyalások Oroszország és az Európai Unió között, és ezzel közvetve hozzájárultak a háború kitöréséhez.

A volt német kancellár a Partizánnak adott interjúban beszélt a 2015-ben az ő közreműködésével létrejött minszki megállapodásról. Mint elmondta, az egyezmény 2015 és 2021 között „nyugalmat teremtett”, és lehetőséget adott Ukrajnának, hogy „erőt gyűjtsön” és „más országgá váljon”. 2021 júniusában azonban úgy érezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök már nem veszi komolyan a megállapodást, ezért új formátumot javasolt, amelyben az Európai Unió közvetlenül tárgyalt volna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Ezt néhányan nem támogatták. Főleg a balti államok, de Lengyelország is ellenezte

– fogalmazott a volt kancellár.

Szerinte ez a négy ország „félt attól, hogy nem lesz közös politikánk Oroszországgal szemben”. Merkel javaslata kútba esett, és nem sokkal azután, hogy hivatali ideje lejárt, Putyin megindította az inváziót Ukrajna ellen.

A volt kancellár szerint emellett a világjárvány is hozzájárult ahhoz, hogy az Oroszország és Ukrajna közti feszültség fegyveres konfliktussá fajuljon. „Nem tudtunk többé találkozni”, mert Putyin „félt a koronavírus-járványtól” – magyarázta Merkel.

Ha nem lehet találkozni, ha nem lehet szemtől szembe megvitatni a nézeteltéréseket, akkor nem lehet új kompromisszumokat találni

– mutatott rá.

Úgy véli, a videokonferenciák nem voltak elegendőek erre a célra, ezért „a korona a fő oka” annak, hogy Oroszország politikailag radikalizálódott és végül megtámadta Ukrajnát.

Mint arról beszámoltunk, Angela Merkelt Orbán Viktor is fogadta a Karmelitában, az interjúban pedig a volt kancellár pedig több olyan megjegyzést is tett, amelyek egybevágnak a magyar kormány álláspontjával.

Ezzel kapcsolatban egy humoros fotó is felkerült a közösségi médiába, amelyen Gulyás Márton elégedettnek nehezen nevezhető arckifejezése látható.

Az arcod, mikor rájössz, hogy Angela Merkel a te műsorodban kampányol Orbán mellett – Soros pénzéből

– ragadta meg a helyzet iróniáját posztjában Pogrányi Lovas Miklós.