Már Merz is beismerte, hogy óriási baj van Németországban

A sajtótájékoztatón Merzet arról kérdezték, megbánta-e a korábbi kijelentését, amely szerint a migráció „megváltoztatta a német városképet”.

Merz azonban nem hátrált meg:

„Vannak lányai?” – kérdezett vissza az újságírótól.

A nők sok városban ma már nem érzik magukat biztonságban. Ezért nem vonok vissza semmit.

A politikus szerint kijelentése mögött széles körű társadalmi támogatás áll – számolt be a Bild.

Kérdezzék meg a lányaikat, barátaikat, ismerőseiket: mindenki tudja, hogy ez valós probléma – különösen sötétedés után. A közterületek biztonsága alapfeltétele annak, hogy az emberek újra megbízzanak a politikában

– mondta a CDU-elnök.

A megjegyzés heves vitát váltott ki Németországban. Merz korábban Potsdamban, az AfD-vel szembeni stratégiáról szóló kérdésre válaszolva utalt a migrációra, mondván:

Sokat haladtunk előre, de a probléma még mindig jelen van a városainkban. A belügyminiszter dolgozik azon, hogy nagyszabású visszaküldéseket tegyen lehetővé.

Ez a kijelentés felháborodást keltett, különösen a baloldali és zöldpárti politikusok körében.

Többen kiálltak Friedrich Merz mellett a migráció és a „városkép” körüli vitában

Ina Scharrenbach, Észak-Rajna–Vesztfália belügyi és önkormányzati államminisztere, a CDU Női Uniójának elnöke egyetértett Merz kijelentésével.

Szerinte természetes, hogy a német városok képe változik, hiszen a társadalom is sokszínűbb lett – de a sokszínűség nem jelentheti azt, hogy elhallgatják a problémákat.

A városainkban nemcsak szépség, hanem árnyék is van. Sok nő pontosan tudja, milyen bizonytalanul érezheti magát, amikor fiatal férfiak csoportjaival találkozik. A biztonság alapvető a szabadsághoz – a hallgatás viszont csak gyengíti azt

– fogalmazott.

Markus Söder, a bajor miniszterelnök és a CSU elnöke szintén Merz mellé állt: „Természetesen igaza van!” – mondta. – „A városközpontokban, a pályaudvarokon, az uszodákban és sok közterületen komoly kihívásokkal nézünk szembe.” Söder hozzátette: azoknak a migránsoknak, akiknek nincs tartózkodási engedélyük vagy jogalapjuk a maradásra, vissza kell térniük a származási országukba.