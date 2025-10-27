Merz sokkoló bejelentése: Németország fegyverkezik!

Friedrich Merz májusban nyilvánosan is kijelentette: Németország „Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” kíván válni, és ehhez minden szükséges forrást biztosít. A Politico által megismert új kormányzati dokumentumok szerint a szándékot most részletes beszerzési terv is alátámasztja.
Merz sokkoló haditervet jelentett be
A 39 oldalas dokumentum 377 milliárd euró értékű fegyver- és felszerelésbeszerzést tartalmaz, amely a szárazföldi, légi, tengeri, űr- és kiberterületekre vonatkozik. A lista a Szövetségi Védelmi Erők 2026-os költségvetéséhez kapcsolódó tervezést foglalja össze, de sok tétel hosszabb távú beruházást jelent, konkrét időkeret nélkül. Politikai szempontból a terv időzítése Merz új finanszírozási modelljével is összhangban van: a kormány a védelmi kiadásokat kívánja kivonni az alkotmányos adósságfékrendszer alól.
Ez lehetővé teszi, hogy a korábbi kancellár, Olaf Scholz idején létrehozott 100 milliárd eurós speciális alapnál is nagyobb, többéves kiadásokat tarthassanak fenn.
A listán szereplő beszerzések részleteiben jelennek majd meg a parlamenti költségvetési bizottság előtt; minden 25 millió euró feletti tétel jóváhagyásra szorul. A tervek szerint a következő költségvetési ciklusban mintegy 320 új fegyver beszerzése indul el. A német ipar erős jelenléte jól látható: az azonosítható pályázatok közül körülbelül 160 projekt, összesen 182 milliárd euró értékben, hazai cégekhez kapcsolódik.
A Rheinmetall a legnagyobb nyertes: a csoport és leányvállalatai 53 projektben szerepelnek több mint 88 milliárd euró értékben.
Ebből 32 milliárd közvetlenül a Rheinmetallhoz, 56 milliárd pedig leányvállalatokhoz és közös vállalkozásokhoz kapcsolódik, például a KNDS-szel közösen fejlesztett Puma és Boxer harci járműprogramokon keresztül. A terv 2035-ig összesen 687 Puma szállítását irányozza elő, ebből 662 harci változat és 25 kiképző jármű. A légvédelem fejlesztése is kiemelt cél: a Bundeswehr 561 Skyranger 30 kis hatótávolságú toronyrendszert szerezne be a drónok és fenyegetések ellen.
A program teljes egészében a Rheinmetall irányítása alatt áll, és több millió lőszer beszerzése is társul hozzá.
A Diehl Defence a második legnagyobb ipari partner, 21 tételben, összesen 17,3 milliárd euró értékben. Az IRIS-T rendszercsalád a légvédelem gerincét képezi:
- 14 IRIS-T SLM rendszer,
- 396 SLM rakéta és
- 300 LFK kis hatótávolságú rakéta beszerzését tervezik, összesen 4,2 milliárd euró értékben.
A drónok szerepe is növekszik: bővítenék az IAI-vel közösen üzemeltetett fegyveres Heron TP flottát, és 100 millió euró értékben új lőszert vásárolnak. Emellett egy tucat LUNA NG taktikai drónt terveznek 1,6 milliárd euró értékben, a haditengerészetnek pedig négy uMAWS tengeri drónt szánnak, 675 millió eurós becsült értékben, a pótalkatrészekkel, képzéssel és karbantartással együtt.
Az űrprogramok kiemelt részét képezik a beszerzési tervnek: több mint 14 milliárd euró értékben szerepelnek kommunikációs műholdak, korszerűsített földi irányítóállomások és egy 9,5 milliárd eurós alacsony Föld körüli pályán keringő műholdas konstelláció, amely biztosítaná a csapatok folyamatos, zavarmentes kommunikációját. Ez összhangban áll Boris Pistorius védelmi miniszter űrbiztonsági tervével, amelynek értéke 35 milliárd euró.
A terv egyik politikailag érzékeny eleme a Lockheed Martin 15 F-35-ös gépének kiegészítése, amely körülbelül 2,5 milliárd euróba kerülne.
Emellett 400 Tomahawk cirkálórakétát és három Lockheed Martin Typhon indítót terveznek beszerezni, amelyek 2000 kilométeres csapásmérő hatótávolságot biztosítanának Németországnak.
Összességében az új beszerzési terv egy átfogó modernizációs programot jelent, amely a német ipari bázisra támaszkodva erősítené Németország védelmi képességeit.
Kapcsolódó cikkek: