Merz sokkoló bejelentése: Németország fegyverkezik!

Friedrich Merz májusban nyilvánosan is kijelentette: Németország „Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” kíván válni, és ehhez minden szükséges forrást biztosít. A Politico által megismert új kormányzati dokumentumok szerint a szándékot most részletes beszerzési terv is alátámasztja.

Merz sokkoló haditervet jelentett be – a 377 milliárd euróért vásárolnak fegyvereket Fotó: AFP

Merz sokkoló haditervet jelentett be

A 39 oldalas dokumentum 377 milliárd euró értékű fegyver- és felszerelésbeszerzést tartalmaz, amely a szárazföldi, légi, tengeri, űr- és kiberterületekre vonatkozik. A lista a Szövetségi Védelmi Erők 2026-os költségvetéséhez kapcsolódó tervezést foglalja össze, de sok tétel hosszabb távú beruházást jelent, konkrét időkeret nélkül. Politikai szempontból a terv időzítése Merz új finanszírozási modelljével is összhangban van: a kormány a védelmi kiadásokat kívánja kivonni az alkotmányos adósságfékrendszer alól.

Ez lehetővé teszi, hogy a korábbi kancellár, Olaf Scholz idején létrehozott 100 milliárd eurós speciális alapnál is nagyobb, többéves kiadásokat tarthassanak fenn.

A listán szereplő beszerzések részleteiben jelennek majd meg a parlamenti költségvetési bizottság előtt; minden 25 millió euró feletti tétel jóváhagyásra szorul. A tervek szerint a következő költségvetési ciklusban mintegy 320 új fegyver beszerzése indul el. A német ipar erős jelenléte jól látható: az azonosítható pályázatok közül körülbelül 160 projekt, összesen 182 milliárd euró értékben, hazai cégekhez kapcsolódik.

A Rheinmetall a legnagyobb nyertes: a csoport és leányvállalatai 53 projektben szerepelnek több mint 88 milliárd euró értékben.

A Rheinmetall a legnagyobb nyertes: a csoport és leányvállalatai 53 projektben szerepelnek több mint 88 milliárd euró értékben Fotó: AFP

Ebből 32 milliárd közvetlenül a Rheinmetallhoz, 56 milliárd pedig leányvállalatokhoz és közös vállalkozásokhoz kapcsolódik, például a KNDS-szel közösen fejlesztett Puma és Boxer harci járműprogramokon keresztül. A terv 2035-ig összesen 687 Puma szállítását irányozza elő, ebből 662 harci változat és 25 kiképző jármű. A légvédelem fejlesztése is kiemelt cél: a Bundeswehr 561 Skyranger 30 kis hatótávolságú toronyrendszert szerezne be a drónok és fenyegetések ellen.

A program teljes egészében a Rheinmetall irányítása alatt áll, és több millió lőszer beszerzése is társul hozzá.

A Diehl Defence a második legnagyobb ipari partner, 21 tételben, összesen 17,3 milliárd euró értékben. Az IRIS-T rendszercsalád a légvédelem gerincét képezi:

14 IRIS-T SLM rendszer,

396 SLM rakéta és

300 LFK kis hatótávolságú rakéta beszerzését tervezik, összesen 4,2 milliárd euró értékben.

A drónok szerepe is növekszik: bővítenék az IAI-vel közösen üzemeltetett fegyveres Heron TP flottát, és 100 millió euró értékben új lőszert vásárolnak. Emellett egy tucat LUNA NG taktikai drónt terveznek 1,6 milliárd euró értékben, a haditengerészetnek pedig négy uMAWS tengeri drónt szánnak, 675 millió eurós becsült értékben, a pótalkatrészekkel, képzéssel és karbantartással együtt.

Az űrprogramok kiemelt részét képezik a beszerzési tervnek: több mint 14 milliárd euró értékben szerepelnek kommunikációs műholdak, korszerűsített földi irányítóállomások és egy 9,5 milliárd eurós alacsony Föld körüli pályán keringő műholdas konstelláció, amely biztosítaná a csapatok folyamatos, zavarmentes kommunikációját. Ez összhangban áll Boris Pistorius védelmi miniszter űrbiztonsági tervével, amelynek értéke 35 milliárd euró.