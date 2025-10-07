Putyinnak üzent a német kancellár, de bárcsak ne tette volna

Friedrich Merz német kancellár szerint Vlagyimir Putyin hibrid háborút indított Németország és egész Európa ellen. A politikus erről az RTL műsorában beszélt hétfő este, írja a Deutsche Welle ukrán kiadása.

Friedrich Merz szövetségi kancellár a stúdióban a Pinar Atalay című talkshow felvételének kezdetén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Putyin információs háborút vív ellenünk. A háború, amit Ukrajna ellen folytat, valójában mindannyiunk ellen irányul

– fogalmazott Merz.

A kancellár szerint Oroszország célja, hogy „fejre állítsa Európa politikai rendjét”, ezért Németország és az uniós tagállamok támogatják Ukrajnát.

Nekünk, németeknek érdekünk megvédeni a nyitott, szabad társadalmak politikai rendjét

– tette hozzá.

Merz megerősítette, hogy a német hatóságok tisztában vannak a dróntámadások és kibertámadások jelentette veszéllyel.

„Putyin félelmet akar kelteni, de nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Meg fogjuk védeni magunkat ettől a fenyegetéstől” – mondta.

Merz Orbán Viktor békevágyát leszólta

A műsorban Merz arról is beszélt, hogy a múlt héten éles vitája volt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel Koppenhágában.

A magyar miniszterelnök azzal vádolt minket, hogy nem akarunk tárgyalni. Én viszont emlékeztettem rá, hogy amikor tavaly Kijevben majd Moszkvában járt, Putyin válaszul bombázta Kijev egyik gyermekkórházát. Ez nem az az út, amin mi járni akarunk

– fogalmazott a német kancellár.

