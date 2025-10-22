Tombol az illegális migráció: váratlan helyről érkezik a segítség a briteknek

Koszovó miniszterelnöke, Albin Kurti megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat az Egyesült Királysággal egy olyan megállapodásról, amely az illegális migráció visszaszorítását célozza, és hangsúlyozta: országának „kötelessége” segíteni a probléma kezelésében.

(Fotó: ERKIN KECI / ANADOLU)

Keir Starmer szerdán Londonban látja vendégül a régió hat országának vezetőit, hogy eleget tegyen ígéretének: csökkenteni kívánja az Egyesült Királyságban illegálisan tartózkodó bevándorlók számát. A találkozó előtt Kurti bizakodóan nyilatkozott az Egyesült Királysággal kialakítandó együttműködés lehetőségéről, amelyről a felek várhatóan a szerdai megbeszélések alkalmával, a hivatalos programon kívül is egyeztetnek – írja a Politico.

Egy zártkörű megbeszélésen Kurti elmondta:

Segíteni szeretnénk az Egyesült Királyságnak – úgy gondoljuk, ez baráti és politikai kötelességünk. Korlátozottak a lehetőségeink, de mindenképpen segíteni akarunk, és jelenleg is rendszeres kapcsolatban állnak belügyminisztériumi és jogi szakértőink, hogy közösen találjunk zökkenőmentes, kölcsönösen előnyös megoldásokat.”

Hozzátette, hogy cserébe Koszovó szorosabb biztonsági együttműködést szeretne elérni, és bár a részletekről még egyeztetnek, „úgy gondolom, sikeres eredményre jutunk majd.”

A brit szerepvállalásra utalva, amely az 1990-es években a boszniai háború lezárását segítette, Kurti kiemelte, hogy országa erkölcsi kötelességének érzi a segítségnyújtást:

Önök nagyon sokat segítettek nekünk, és ezt soha nem felejtjük el.”

Brit tisztviselők megerősítették, hogy valóban folynak tárgyalások lehetséges visszafogadási központok létrehozásáról, de hangsúlyozták, hogy ez csupán egy a több vizsgált javaslat közül.

Starmer korábban már jelezte, hogy támogatja egy olyan kétoldalú megállapodás megkötésének ötletét, amely alapján azokat az embereket, akik minden jogi lehetőségüket kimerítették az Egyesült Királyságban maradásra, máshol helyeznék el – ugyanakkor eddig nem erősített meg aktív tárgyalásokat egyetlen országgal sem.

A migrációs központok kérdése legutóbb a nyugat-balkáni külügyminiszterek belfasti, Hillsborough Castle-ben tartott találkozóján is napirendre került, ahol elemzők szerint Koszovó az egyik legígéretesebb partner lehet egy ilyen megállapodáshoz.