Nem túl hatékony a brit baloldali kormány migrációs csodafegyvere

Jelentős eredményként tálalta Shabana Mahmood brit belügyminiszter, hogy sikerült egyetlen repülőjárattal tizenhat migránst kitoloncolni az országból a Franciaországgal kötött megállapodás keretében – számol be róla a The Independent brit napilap. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy minident megtesz a migráció feltartóztatása érdekében.

A Starmer és Macron által kötött megállapodás egyelőre nem sokat enyhít a migrációs helyzeten (Fotó: AFP)

Ez a legnagyobb visszatoloncoló járat a franciákkal kötött történelmi megállapodásunk keretében. Ez figyelmeztetés azoknak, akik illegálisan akarnak beutazni az országba: ha kis csónakkal érkeznek, vissza lehet őket küldeni

– fogalmazott Mahmood.

A brit Belügyminisztérium közlése szerint ezzel már negyvenkettőre nőtt a néhány hónappal ezelőtt Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök által aláírt megállapodás keretében deportált személyek száma.

A program célja, hogy elrettentse az embereket a La Manche-csatornán való veszélyes átkeléstől, amely az elmúlt években egyre súlyosabb problémává vált Nagy-Britannia számára.

A tizenhat illegális migráns visszaküldése jelentős áttörést nem jelent, miután az idei évben eddig több mint 36 ezer ember érkezett a szigetországba. Mi több, az ebben a statisztikában még nem szereplőkkel együtt az idén eddig érkezők száma már meghaladhatja a 2024-ben összesen érkezettekét, amely 36 816 fő volt.

Martin Hewitt, a határbiztonsági erők parancsnoka a parlamentben elismerte, hogy a helyzet „frusztráló”, de szerinte, az embercsempész-hálózatok felszámolása „mindig időigényes folyamat”. Ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy a jelenlegi stratégia „eredményre fog vezetni”.

A baloldali kormány nyaka körül egyre inkább szorul a hurok, miután több mint egy évvel a hatalomra kerülésük után sem tudnak értelmezhető eredményt felmutatni a migrációs nyomás csökkentésében. Mahmood a múlt héten Londonban találkozott nyugat-balkáni kollégáival, hogy megvitassák az embercsempészet elleni küzdelem lehetőségeit. Jövő héten pedig Keir Starmer miniszterelnök tart csúcstalálkozót a nyugat-balkáni országok vezetőivel, ahol további intézkedésekről állapodhatnak meg az Egyesült Királyságba irányuló illegális bevándorlás csökkentése érdekében.