Botrány Németországban – a kormány a migránsokra költi a németek pénzét

Csak Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartomány 2015 óta mintegy 279 millió eurót költött a migránsok első befogadására szolgáló létesítmények üzemeltetésére – derül ki a tartományi kormány válaszából Jan-Phillip Tadsen AfD-képviselő kérdésére. A dokumentum szerint a költségek 2024-ig 41 százalékkal emelkedtek – derül ki a Junge Freiheit cikkéből.

Egy német tartomány negyedmilliárd eurót költött migránsok befogadására Fotó: AFP

Az elmúlt tíz évben a nostorfi és a Stern Buchholz-i telephelyek bérleti, üzemeltetési és karbantartási kiadásai összesen közel 43 millió eurót (16 milliárd forint) tettek ki. Emellett a folyamatos üzemeltetés, a biztonsági szolgálat, az orvosi ellátás és a szociális szolgáltatások további 236 millió euróba (91 milliárd forintba) kerültek.

Manuela Schwesig (SPD), Mecklenburg-Elő-Pomeránia miniszterelnökének kabinetje 2024 márciusában döntött úgy, hogy megduplázza az első befogadási létesítmények kapacitását – mintegy 1200-ról 2400 férőhelyre.

A Nostorf-Horst telephelyen 200 új helyet alakítanak ki, Stern Buchholzban pedig először 500-at, amelyek közül 100 már 2025-ben üzembe állt. További 500 hely létrehozását is tervezik. A kormány azzal indokolja a bővítést, hogy „rövid távon a jelentősen emelkedő befogadási számokra kell reagálni”, noha a német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal szerint az első menedékjog iránti kérelmek száma idén jelentősen csökkent.

Január és szeptember között körülbelül 88 ezer ilyen kérelem érkezett – több mint fele az előző év azonos időszakához képest.

Ugyanakkor az ukrán menekültek száma Németországban nyár óta ismét növekszik. A belügyminisztérium szerint csak szeptemberben közel 19 ezer ukránt osztottak el a „Free” regisztrációs rendszer segítségével.

Egy migráns fizetési kártyát kap Fotó: AFP

Az AfD kiutasítaná a migránsokat

Az AfD frakció migrációs politikáért felelős szóvivője, Jan-Phillip Tadsen a bővítést „offenzív beismerésnek” nevezte arra, hogy „bármikor újra elveszíthetik az ellenőrzést”.

Tadsen szerint Christian Pegel (SPD) belügyminiszter ezzel a hozzáállásával a polgároktól teljesen elrugaszkodott nézőpontot képvisel.

Az AfD frakció azt is vizsgálni kívánja, „milyen szerződéses kilépési lehetőségek” állnak rendelkezésre a bővítés leállítására. Hosszú távon céljuk, hogy a Stern Buchholz-i létesítményt központi kiutasítási központtá alakítsák át.

Legfőbb ideje a migrációs politika irányváltásának

– fogalmazott Tadsen, aki szerint ez enyhítené a tartományi költségvetés terheit és javítaná a közbiztonságot.