migráns

Botrány Németországban – a kormány a migránsokra költi a németek pénzét

Bár a menedékkérők száma visszaesett, Németország északi tartománya továbbra is bővíti a migránsok elhelyezésére szolgáló központokat. Az AfD kérdésére a tartományi kormány nyilvánosságra hozta a folyamatosan emelkedő kiadásokat, amelyek már megközelítik a 280 millió eurót (190 milliárd forintot).
Csak Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartomány 2015 óta mintegy 279 millió eurót költött a migránsok első befogadására szolgáló létesítmények üzemeltetésére – derül ki a tartományi kormány válaszából Jan-Phillip Tadsen AfD-képviselő kérdésére. A dokumentum szerint a költségek 2024-ig 41 százalékkal emelkedtek – derül ki a Junge Freiheit cikkéből.

Egy német tartomány negyedmilliárd eurót költött migránsok befogadására
Egy német tartomány negyedmilliárd eurót költött migránsok befogadására Fotó: AFP

Az elmúlt tíz évben a nostorfi és a Stern Buchholz-i telephelyek bérleti, üzemeltetési és karbantartási kiadásai összesen közel 43 millió eurót (16 milliárd forint) tettek ki. Emellett a folyamatos üzemeltetés, a biztonsági szolgálat, az orvosi ellátás és a szociális szolgáltatások további 236 millió euróba (91 milliárd forintba) kerültek.

Manuela Schwesig (SPD), Mecklenburg-Elő-Pomeránia miniszterelnökének kabinetje 2024 márciusában döntött úgy, hogy megduplázza az első befogadási létesítmények kapacitását – mintegy 1200-ról 2400 férőhelyre.

A Nostorf-Horst telephelyen 200 új helyet alakítanak ki, Stern Buchholzban pedig először 500-at, amelyek közül 100 már 2025-ben üzembe állt. További 500 hely létrehozását is tervezik. A kormány azzal indokolja a bővítést, hogy „rövid távon a jelentősen emelkedő befogadási számokra kell reagálni”, noha a német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal szerint az első menedékjog iránti kérelmek száma idén jelentősen csökkent. 

Január és szeptember között körülbelül 88 ezer ilyen kérelem érkezett – több mint fele az előző év azonos időszakához képest.

Ugyanakkor az ukrán menekültek száma Németországban nyár óta ismét növekszik. A belügyminisztérium szerint csak szeptemberben közel 19 ezer ukránt osztottak el a „Free” regisztrációs rendszer segítségével.

10 June 2025, Bavaria, Zirndorf: A migrant receives a payment card in an envelope and an accompanying letter in Turkish at the central reception center for asylum seekers in Bavaria. The Conference of Interior Ministers (IMK), which begins on 11.06.2025, will deal with migration policy, among other things. Photo: Daniel Löb/dpa - ATTENTION: ID number(s) have been pixelated for legal reasons (Photo by Daniel Löb / dpa Picture-Alliance via AFP)
 Egy migráns fizetési kártyát kap Fotó: AFP

Az AfD kiutasítaná a migránsokat

Az AfD frakció migrációs politikáért felelős szóvivője, Jan-Phillip Tadsen a bővítést „offenzív beismerésnek” nevezte arra, hogy „bármikor újra elveszíthetik az ellenőrzést”. 

Tadsen szerint Christian Pegel (SPD) belügyminiszter ezzel a hozzáállásával a polgároktól teljesen elrugaszkodott nézőpontot képvisel.

Az AfD frakció azt is vizsgálni kívánja, „milyen szerződéses kilépési lehetőségek” állnak rendelkezésre a bővítés leállítására. Hosszú távon céljuk, hogy a Stern Buchholz-i létesítményt központi kiutasítási központtá alakítsák át.

Legfőbb ideje a migrációs politika irányváltásának

– fogalmazott Tadsen, aki szerint ez enyhítené a tartományi költségvetés terheit és javítaná a közbiztonságot.

Az AfD kiutasítaná a migránsokat
Az AfD kiutasítaná a migránsokat Fotó: AFP

Választási előnyben az AfD

A jövő évben tartományi választásokat tartanak Mecklenburg-Elő-Pomerániaben. Az NDR megbízásából az Infratest dimap által készített legfrissebb felmérés szerint a tartományban az AfD 38 százalékkal toronymagasan vezet, míg a SPD 19 százalékon áll. 

  • Őket követi a CDU (13 százalék), 
  • a Baloldali Párt (12 százalék), 
  • a BSW (7 százalék) 
  • és a Zöldek (5 százalék).

Tegnap arról is beszámoltunk, hogy tabut döntött három ismert német konzervatív politikus amikor nyíltan az Alternatíva Németországért (AfD) párttal szembeni politikai elszigetelés, vagyis a tűzfal lebontása mellett érveltek. 

A volt CDU- és CSU-politikusok szerint az AfD démonizálása nem gyengíti, hanem erősíti a pártot. 

A volt védelmi miniszter, Karl-Theodor zu Guttenberg is a politikai párbeszéd mellett érvelt, és élesen bírálta az AfD-vel szembeni „morális karantént”.

