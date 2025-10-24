Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Brüsszel végre igazat mondott – csúfos beismerés ez

migráns

Börtönben a migráns, aki csavarhúzóval végzett áldozatával

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy szudáni származású migránst bűnösnek találták egy nő meggyilkolásában, akit egy csavarhúzóval ölt meg az angliai Walsallban. Az áldozat munkatársai elmondták, hogy a migránsok rendszeresen zaklatták a női alkalmazottakat, és bombatámadással is fenyegetőztek. A tragédia után a nő családja a brit kormányt és Keir Starmert tette felelőssé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migránsStarmerillegális bevándorlásNagy-Britanniagyilkosság

Deng Chol Majek-et, aki egy kis csónakkal érkezett Nagy-Britanniába, bűnösnek találták Rhiannon Skye Whyte meggyilkolásában. Kiderült, hogy a gyilkos migráns lakótársai bombafenyegetésekkel és fiatal nők zaklatásával is összefüggésbe hozhatóak – írja a The Telegraph.

A migráns egy kis csónakkal érkezett Nagy-Britanniába
A migráns egy kis csónakkal érkezett Nagy-Britanniába
Fotó: JOAN GALVEZ / ANADOLU

A 27 éves Rhiannon Skye Whyte-ot tavaly október 20-án egy kegyetlen támadás során egy elhagyatott vasútállomáson, Walsallban ölték meg. Gyilkosa, egy Szudánból érkező migráns, követte Whyte-ot, amikor a munkahelyéről hazaindult és egy csavarhúzóval 23-szor szúrta meg. Az elkövetőt – aki azt állítja, hogy 19 éves, de valójában legalább 27 – pénteken bűnösnek találták gyilkosságban. Az áldozat családja azzal vádolta Keir Starmert, hogy „vér tapad a kezéhez”.

Whyte édesanyja azt mondta: 

A lányom elment dolgozni, és többé nem jött haza.”

Azt is kijelentette, hogy részben a kormányt tartja felelősnek lánya haláláért. A tárgyalás során Whyte kollégái elmondták, hogy az este folyamán Majek „fenyegetően” nézte a női alkalmazottakat, köztük Whyte-ot is. A szálloda biztonsági kamerái felvételein látható volt, ahogy Majek tágra nyílt szemmel bámulja a nőket.

Az áldozat munkatársa elmondta, hogy az eset előtt számos alkalommal kellett riasztaniuk a rendőrséget, miután migránsok nőket zaklattak. Volt aki elmesélte, hogy egyszer egy migráns követte, amikor végzett a munkában, leült mellé a buszon és utána hazáig követte. Amikor pedig szóvá tette neki ezt, akkor a migráns nem értette, hogy „mi volt a baja”. 

Egy ott dolgozó szerint néhány menedékkérő barátságos volt, de a legtöbben „instabilnak és visszahúzódónak” tűntek. A bírósági iratok szerint a Whyte meggyilkolása előtti időszakban több bombafenyegetést is kapott a szálloda.

A hotel alkalmazottai elmondták, hogy gyakran olyan migránsok érkeztek a Park Inn szállodába, akikre már tucatnyi panaszt tettek.

Durham szerint a cégnél gyakran feszült volt a hangulat, sok migráns hajlamos volt dühkitörésekre a szálloda személyzetével szemben. Az eset előtt mindenki tudta az ott dolgozók közül, hogy előbb-utóbb valami baj fog történni.

Korábban arról is írtunk, hogy migránsok miatt csaptak össze Dublinban a tüntetők a rendőrökkel.

 

Szijjártó Péter a Békemenetről: Ezek mi vagyunk – videó
Szijjártó Péter: Senki sincs befeszülve, nyugalom
Botrányos kijelentés a lengyel exkormányfőtől: „Egyetlen fegyvert adhatunk Ukrajnának, a fiatal, katonakorú ukrán férfiakat”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!