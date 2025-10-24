Börtönben a migráns, aki csavarhúzóval végzett áldozatával

Deng Chol Majek-et, aki egy kis csónakkal érkezett Nagy-Britanniába, bűnösnek találták Rhiannon Skye Whyte meggyilkolásában. Kiderült, hogy a gyilkos migráns lakótársai bombafenyegetésekkel és fiatal nők zaklatásával is összefüggésbe hozhatóak – írja a The Telegraph.
A 27 éves Rhiannon Skye Whyte-ot tavaly október 20-án egy kegyetlen támadás során egy elhagyatott vasútállomáson, Walsallban ölték meg. Gyilkosa, egy Szudánból érkező migráns, követte Whyte-ot, amikor a munkahelyéről hazaindult és egy csavarhúzóval 23-szor szúrta meg. Az elkövetőt – aki azt állítja, hogy 19 éves, de valójában legalább 27 – pénteken bűnösnek találták gyilkosságban. Az áldozat családja azzal vádolta Keir Starmert, hogy „vér tapad a kezéhez”.
Whyte édesanyja azt mondta:
A lányom elment dolgozni, és többé nem jött haza.”
Azt is kijelentette, hogy részben a kormányt tartja felelősnek lánya haláláért. A tárgyalás során Whyte kollégái elmondták, hogy az este folyamán Majek „fenyegetően” nézte a női alkalmazottakat, köztük Whyte-ot is. A szálloda biztonsági kamerái felvételein látható volt, ahogy Majek tágra nyílt szemmel bámulja a nőket.
Az áldozat munkatársa elmondta, hogy az eset előtt számos alkalommal kellett riasztaniuk a rendőrséget, miután migránsok nőket zaklattak. Volt aki elmesélte, hogy egyszer egy migráns követte, amikor végzett a munkában, leült mellé a buszon és utána hazáig követte. Amikor pedig szóvá tette neki ezt, akkor a migráns nem értette, hogy „mi volt a baja”.
Egy ott dolgozó szerint néhány menedékkérő barátságos volt, de a legtöbben „instabilnak és visszahúzódónak” tűntek. A bírósági iratok szerint a Whyte meggyilkolása előtti időszakban több bombafenyegetést is kapott a szálloda.
A hotel alkalmazottai elmondták, hogy gyakran olyan migránsok érkeztek a Park Inn szállodába, akikre már tucatnyi panaszt tettek.
Durham szerint a cégnél gyakran feszült volt a hangulat, sok migráns hajlamos volt dühkitörésekre a szálloda személyzetével szemben. Az eset előtt mindenki tudta az ott dolgozók közül, hogy előbb-utóbb valami baj fog történni.
Korábban arról is írtunk, hogy migránsok miatt csaptak össze Dublinban a tüntetők a rendőrökkel.