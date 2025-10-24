Börtönben a migráns, aki csavarhúzóval végzett áldozatával

Deng Chol Majek-et, aki egy kis csónakkal érkezett Nagy-Britanniába, bűnösnek találták Rhiannon Skye Whyte meggyilkolásában. Kiderült, hogy a gyilkos migráns lakótársai bombafenyegetésekkel és fiatal nők zaklatásával is összefüggésbe hozhatóak – írja a The Telegraph.

A migráns egy kis csónakkal érkezett Nagy-Britanniába

Fotó: JOAN GALVEZ / ANADOLU

A 27 éves Rhiannon Skye Whyte-ot tavaly október 20-án egy kegyetlen támadás során egy elhagyatott vasútállomáson, Walsallban ölték meg. Gyilkosa, egy Szudánból érkező migráns, követte Whyte-ot, amikor a munkahelyéről hazaindult és egy csavarhúzóval 23-szor szúrta meg. Az elkövetőt – aki azt állítja, hogy 19 éves, de valójában legalább 27 – pénteken bűnösnek találták gyilkosságban. Az áldozat családja azzal vádolta Keir Starmert, hogy „vér tapad a kezéhez”.

Not one mention today in the mainstream media about Deng Chol Majeck the ILLEGAL BOAT MIGRANT charged with MURDERING hotel worker Rhiannon Skye Whyte



He was due in court today after the judge ordered the prosecution to do a medical report on him



Did her life not matter 😭



Her… pic.twitter.com/FA8dcaAW1a — Active Patriot (@ActivePatriotUK) May 21, 2025

Whyte édesanyja azt mondta:

A lányom elment dolgozni, és többé nem jött haza.”

Azt is kijelentette, hogy részben a kormányt tartja felelősnek lánya haláláért. A tárgyalás során Whyte kollégái elmondták, hogy az este folyamán Majek „fenyegetően” nézte a női alkalmazottakat, köztük Whyte-ot is. A szálloda biztonsági kamerái felvételein látható volt, ahogy Majek tágra nyílt szemmel bámulja a nőket.

He was filmed dancing just minutes after the kil^ing!!



Today, Deng Chol Majek, a 19-year-old asylum seeker who had been living in a Walsall hotel, was found guilty of mu^dering 24-year-old Rhiannon Skye Whyte at Bescot Stadium railway station in October 2024.



He used a… pic.twitter.com/0W2KUQlNWU — Tortured History (@TorturedHistory) October 24, 2025

Az áldozat munkatársa elmondta, hogy az eset előtt számos alkalommal kellett riasztaniuk a rendőrséget, miután migránsok nőket zaklattak. Volt aki elmesélte, hogy egyszer egy migráns követte, amikor végzett a munkában, leült mellé a buszon és utána hazáig követte. Amikor pedig szóvá tette neki ezt, akkor a migráns nem értette, hogy „mi volt a baja”.

Egy ott dolgozó szerint néhány menedékkérő barátságos volt, de a legtöbben „instabilnak és visszahúzódónak” tűntek. A bírósági iratok szerint a Whyte meggyilkolása előtti időszakban több bombafenyegetést is kapott a szálloda.

A hotel alkalmazottai elmondták, hogy gyakran olyan migránsok érkeztek a Park Inn szállodába, akikre már tucatnyi panaszt tettek.

Durham szerint a cégnél gyakran feszült volt a hangulat, sok migráns hajlamos volt dühkitörésekre a szálloda személyzetével szemben. Az eset előtt mindenki tudta az ott dolgozók közül, hogy előbb-utóbb valami baj fog történni.

Korábban arról is írtunk, hogy migránsok miatt csaptak össze Dublinban a tüntetők a rendőrökkel.