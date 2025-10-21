Hallgatott a bíróságon a szudáni migráns, akit egy walsalli szállodai alkalmazott meggyilkolásával vádolnak

A szudáni migráns, akit egy walsalli szállodai alkalmazott, Rhiannon Skye Whyte meggyilkolásával vádolnak, a rendőrség hosszú, több mint 90 perces kihallgatása alatt nem tett vallomást – derült ki a Wolverhampton Crown Court tárgyalásán, amiről az ITV számolt be.
Deng Chol Majek tagadja, hogy ő lett volna az a férfi, akit a hotel biztonsági kamerája rögzített, amint követi Whyte-ot a szállodától az állomásig.
Az áldozatot tavaly október 20-án a peronon 23 szúrással támadták meg, és három nappal később, súlyos agytörzsi sérülés következtében hunyt el a kórházban.
Hallgatott a bíróságon a szudáni migráns
A bíróságon felolvasták a felek által elfogadott tényeket. Eszerint a rendőrséget este 11:33-kor riasztották a szállodába. A helyszínre érkező rendőrök az áldozatot eszméletlen állapotban találták, két civil társaságában. Röviddel később a mentők a birminghami Queen Elizabeth Kórházba szállították az áldozatot.
Majeket másnap hajnalban, 05:06-kor tartóztatták le a hotelben gyilkossági kísérlet gyanújával. A kihallgatás során végig hallgatott, jogi képviselője jelenlétében.
A rendőrök figyelmeztették, hogy vallomás hiányában a védelme később hátrányos helyzetbe kerülhet, és minden általa tett nyilatkozat felhasználható ellene.
A tárgyaláson elhangzott, hogy Majek elismerte: a hotel biztonsági kamerája rögzítette őt október 20-án 19:45 és 23:00 között, de tagadta, hogy ő lett volna az, aki a peronhoz ment,
és körülbelül két percig ott tartózkodott a késelés helyszínénél. A férfi azt is tagadja, hogy csavarhúzót használt volna támadóeszközként, és hogy ő lett volna az, aki Whyte mobiltelefonját a Tame folyóba dobta.
A gyilkossági ügy további bizonyítási eljárással folytatódik.
