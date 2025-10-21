Hallgatott a bíróságon a szudáni migráns, akit egy walsalli szállodai alkalmazott meggyilkolásával vádolnak

A szudáni migráns, akit egy walsalli szállodai alkalmazott, Rhiannon Skye Whyte meggyilkolásával vádolnak, a rendőrség hosszú, több mint 90 perces kihallgatása alatt nem tett vallomást – derült ki a Wolverhampton Crown Court tárgyalásán, amiről az ITV számolt be.

Hallgatott a bíróságon a szudáni migráns Fotó: AFP

Deng Chol Majek tagadja, hogy ő lett volna az a férfi, akit a hotel biztonsági kamerája rögzített, amint követi Whyte-ot a szállodától az állomásig.

Az áldozatot tavaly október 20-án a peronon 23 szúrással támadták meg, és három nappal később, súlyos agytörzsi sérülés következtében hunyt el a kórházban.

Sudanese asylum seeker Deng Chol Majek is on trial for the mu*der of 27-year-old Rhiannon Skye Whyte, who was stab*ed 23 times with a screwdriver at Walsall's Bescot Stadium station in October 2024.

CCTV footage shows Majek watching his victim before the attack, then later…



CCTV footage shows Majek watching his victim before the attack, then later… pic.twitter.com/hHoPFqgQaB — Tortured History (@TorturedHistory) October 20, 2025

A bíróságon felolvasták a felek által elfogadott tényeket. Eszerint a rendőrséget este 11:33-kor riasztották a szállodába. A helyszínre érkező rendőrök az áldozatot eszméletlen állapotban találták, két civil társaságában. Röviddel később a mentők a birminghami Queen Elizabeth Kórházba szállították az áldozatot.

Majeket másnap hajnalban, 05:06-kor tartóztatták le a hotelben gyilkossági kísérlet gyanújával. A kihallgatás során végig hallgatott, jogi képviselője jelenlétében.

A rendőrök figyelmeztették, hogy vallomás hiányában a védelme később hátrányos helyzetbe kerülhet, és minden általa tett nyilatkozat felhasználható ellene.

A tárgyaláson elhangzott, hogy Majek elismerte: a hotel biztonsági kamerája rögzítette őt október 20-án 19:45 és 23:00 között, de tagadta, hogy ő lett volna az, aki a peronhoz ment,

és körülbelül két percig ott tartózkodott a késelés helyszínénél. A férfi azt is tagadja, hogy csavarhúzót használt volna támadóeszközként, és hogy ő lett volna az, aki Whyte mobiltelefonját a Tame folyóba dobta.

Did that man in your video kill anyone?.... Now compare him to

Illegal migrant Deng Chol Majek who followed Rhiannon Skye Whyte and murdered her for no reason, he stabbed her with a screwdriver 23 times

A gyilkossági ügy további bizonyítási eljárással folytatódik.

